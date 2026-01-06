細數2025台日關係多項歷史新猷 李逸洋：外長訪日、台灣出席原爆儀式均創首例

駐日本代表處今（6）日中午舉辦新年餐會，駐日代表李逸洋與日本台灣交流協會理事長谷崎泰明同台致詞。李逸洋在會中不僅細數過去一年台日關係突破了十項以上的歷史紀錄，更深入剖析日本首相高市早苗的最新經濟戰略，強調台日產業若能高度互補，將能主導未來20年的全球科技局勢；谷崎泰明則以趣味的「白粉男」故事形容台日合作的甜蜜成果，雙方共同展現對雙邊關係的高度信心。

李逸洋致詞時首先感謝日本各界支持，並自豪地宣佈，去年台日關係取得前所未有的進展，至少打破了十項以上的歷史紀錄。他具體列舉，包括外交部長林佳龍成功訪問東京，創下台日斷交53年來首例；以及台灣駐日代表首度受邀出席廣島、長崎原爆80週年和平紀念儀式。此外，駐日代表處去年5月與友邦巴拉圭及日本共同舉辦慶祝酒會，這也是史上首次有台灣邦交國與台灣在日本共同舉辦正式官方活動，意義非凡。

在經營日本政界關係上，李逸洋透過數據指出，他到任僅1年3個月，透過拜會及餐敘交流的日本國會議員已達306人次，創下歷史新高。他更提到，在代表官邸舉辦的一場餐會中，曾有6位歷任大臣級的重量級議員同時出席，這在過去是未曾有過的規格。「最短的時間內，見到最多重量級政治人物」，這項紀錄本身就證明了台日關係的緊密。

駐日代表處舉辦新年餐會。（黃信維攝）

針對未來的產業戰略，李逸洋花了顯著篇幅分析日本政經局勢。他指出，日本首相高市早苗於去年11月提出的「日本成長戰略本部」構想，是日本經濟的重大轉捩點，該戰略由首相親自領軍，鎖定AI、半導體、數位資安、國防產業等17個重點領域進行轉型。李逸洋分析，這些領域與台灣推動的「五大信賴產業」及「六大核心戰略產業」高度重疊，顯示雙方有極強的互補性。

李逸洋進一步引用數據表示，去年台灣經濟成長率預估達7.4%，今年人均GDP將達4萬美元。他特別點出，台積電（TSMC）目前市值位居全球第6，在全球市值前7大企業中，有6家是美國公司，唯獨一家是台灣的台積電。

李逸洋預言，「未來10年、20年，半導體與AI技術將主導世界」，台灣作為全球高科技產業最重要的生產基地，若能與日本在半導體、AI及ICT領域深化合作，不僅能創造雙贏，更能構建安全且可信賴的「非紅供應鏈」，這對兩國的國家安全與區域和平繁榮至關重要。

日本台灣交流協會理事長谷崎泰明。（黃信維攝）

隨後致詞的日本台灣交流協會理事長谷崎泰明，則以幽默口吻呼應李逸洋的談話。他提到今年是「馬年」，雖然昨日股市大跌似乎印證了馬年市場容易波動的迷信，國際局勢也充滿不確定性，但這反而凸顯了擁有「最值得信賴夥伴」的重要性。

谷崎泰明分享了一則「白粉男」的趣聞來形容台日合作。他提到日本知名蘋果糖品牌「Pomme d'Amour Tokyo」的社長曾赴台尋找食材，因攜帶20公斤優質台灣砂糖返日，在桃園機場被海關誤以為攜帶可疑白色粉末攔查，因而被戲稱為「白粉男」。

谷崎表示，這位社長後來成功採用台灣砂糖，發現其易溶解且甜度適中，是製作蘋果糖的絕佳原料。他打趣道，「Pomme d'Amour」在法語意指「愛的蘋果」，日本蘋果與台灣砂糖的結合，正是台日產業與文化最完美的「聯姻（Mariage）」，這段插曲生動地象徵了雙方關係的厚實與交融。前年台日互訪人數已突破600萬人次，去年更成長11%超過650萬人次，期許在充滿挑戰的一年中，台日能持續攜手前行。

