細數7年政績 盧秀燕：現階段不用急著幫我找工作
〔記者蘇金鳳／台中報導〕市長盧秀燕今天下午舉行就職7週年記者會，也是她市長任內最後一次就職記者會，她一一細數自己7年來的政績，強調即日起她市長任期只剩下一年，有人問她有準備下一步，她強調「現階段不用急著幫我找工作」，最後一年不要想這些，也不要講這些，要有始有終，專心市政，把台中市的建設做的更好，把市民照顧的更好。
盧秀燕在市府廣場舉行就職7週年記者會，立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔及多位市議員及各局處長都到場，她不但陳述政績，也一一點名各局處首長這7年來的貢獻，她更強調，今天是她就職8週年第一天，而明年此時是新任市長的就職，更表示，新市長可能就是在場的人(立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔)。
盧秀燕表示，在她擔任市長之前，台中政壇有2個魔咒，第一個就是台中成為直轄市之後，沒有出過女市長，其次是市長也不會連任，她感謝市民不但支持她成為台中第一位女性直轄市長，而且也讓她高票連任，因此，她非常珍惜、感謝市民給她的信任、機會和期待，這也是這幾年以來，縱使外界各種勸進，她依舊不為所動，不參選總統、副總統或黨主席的原因。
盧秀燕一一陳述其政績如空氣換新、捷運綠線開通、實施六都最便宜的雙十公車、YouBike有1700站、公托目前增至47個、親子館20座、中央公園、台中會展中心、綠美圖等重大建設完工，興建中的巨蛋、延伸市政路等。
她並表示，自己從今天起任期只剩1年，今起是邁向8週年第一天，任期還有一年大家在想，市長在準備下一步吧？對她未來有期待，但她強調，最後一年不要想這些，也不要講這些，「現階段不用急著幫我找工作」，讓市政有始有終，專心市政，把台中市的建設做的更好，把市民照顧的更好。
