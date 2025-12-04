細田守專訪／笑認「會為午餐後悔」 新作《Scarlet永無止境的史嘉蕾》太龐大：20年前拍不出來

日本動畫導演細田守帶來新片《Scarlet永無止境的史嘉蕾》，本片耗時四年半終於誕生，他接受專訪時解釋，本片是關於生死、復仇如此龐大的主題，加上他這次在日本傳統的2D手繪風格基礎上，加入了3D的技術，「我們創造出既不像2D也不像3D，而是完全一體化的表現形式，這點非常困難。」所以如此規模，來不及像過去一樣大約每三年就推出一部。

其實細田守已經不是第一次探究生死，《跳躍吧！時空少女》女主角曾藉由跳躍時空能力守護好友；《未來的未來》一個家族裡生命的傳承；《龍與雀斑公主》從主人翁母親的死亡開始，青春期小孩如何面臨至親過世。他認為《Scarlet永無止境的史嘉蕾》描繪的議題已是他現在這年紀以及經歷過這麼多部作品磨練後所可以掌握的，「《跳躍吧！時空少女》是我快20年前創作的作品，當年的話我可能沒辦法拍不出《史嘉蕾》。」

本片取材自莎士比亞經典著作《哈姆雷特》，原作中被殺死的國王其實是跟王子說：「不要原諒（殺死我的叔父）。」但在《Scarlet永無止境的史嘉蕾》中，國王卻在死去前跟公主說「請原諒」，細田守認為《哈姆雷特》原本就是一個關於掙扎和內心衝突的故事，「到底怎麼做才正確？人們總是在尋找答案，我認為這正與《哈姆雷特》在400年前所描繪的內容相互呼應，即使過了400年，人類依然不知道該如何生活而感到掙扎，總想著從一些微不足道的小事中找到正確的答案。」

細田守日前為《Scarlet永無止境的史嘉蕾》參與金馬影展活動。（圖／索尼影業提供）

片中史嘉蕾看到了在另外一個世界開心跳舞的自己，細田守表示，有時人們會想見到「另一個不是自己的自己」，「我覺得現在有很多年輕人都是這樣想的吧，不論是在日本、台灣，還是世界的許多地方，雖然也可以說是在迷惘『該怎麼活下去』，但在這之上，大家都想嘗試活出一個全新的自己吧。」

不過被問到如果不是現在的自己，而是另一個自己，會是什麼樣子？細田守笑說：「我是那種會後悔昨天中午吃了咖哩，早知道吃拉麵就好了的人，所以才有了《跳躍吧！時空少女》這部電影。」這部片在一周左右的時間來來回回，「即使是在這一周的時間裡，人也會後悔很多事情，所以我覺得這也是人性可愛的部分。」

細田守一路以來的作品也有許多橫跨時空的元素，他笑說《Scarlet永無止境的史嘉蕾》和《跳躍吧！時空少女》有些類似，是過去的女性主角藉由遇到未來的男性角色，來省視自己的人生，「或許在我的內心深處，比起生與死這主題，可能我一直想描繪的是這種人與人之間超越時空、相互連結的故事。」

《Scarlet永無止境的史嘉蕾》同樣描繪過去的女性主角遇到未來的男性角色。（圖／索尼影業提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／專訪