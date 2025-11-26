細田守睽違多年再度來台！最新史詩鉅作登金馬影展 觀眾驚：畫面太壯觀
記者王培驊／台北報導
奧斯卡獎提名日本當代動畫大師細田守，日前帶著最新史詩鉅作《Scarlet永無止境的史嘉蕾》來台參加金馬影展，不僅引起一股搶票熱潮，搶先曝光的電影更讓粉絲見識到導演的全新突破，2D結合3D的畫風創造出奇幻的「異世界」國度，格局之大讓不少觀眾感嘆真的太壯觀了。
對於這次不同於以往的嘗試，導演細田守在採訪中提到：「在世界各地充滿令人心碎的衝突之際，我始終相信，唯有彼此相愛、選擇以團結共存的方式生活，才能帶領我們走向更美好的未來。正因如此，我希望能在此刻，把這部新作品分享給全世界，因為現在，比以往任何時候都更需要它。」
集結《我的完美日常》榮獲坎城影帝的役所廣司、《工作細胞》蘆田愛菜，以及《在車上》岡田將生的全明星夢幻配音陣容，從莎士比亞的四大悲劇之一，《哈姆雷特》中獲得靈感的《Scarlet永無止境的史嘉蕾》，自從在威尼斯影展首映以來，獲得外媒以及觀眾的一致好評，大讚：「一段關於愛與人性的華麗動畫故事，一部令人讚嘆的奇幻作品，跨越時空、生死，以及其間的一切界線！」
對於拍攝這部電影的動機，細田守回答道：「疫情後的全球地緣政治局勢，對我而言是一個重要的創作啟發，我相信許多觀眾都能對『復仇』這個概念產生共鳴。對我而言，復仇在世界各地都是一種浪漫的情感投射，我們每個人心中或多或少都有一個無法原諒的對象。我希望能藉由這部作品，向年輕世代傳遞更正向的訊息，我希望觀眾能感受到史嘉蕾的心境變化，並理解究竟是什麼，讓她意識到生命中還有比復仇更重要的事情。」
《Scarlet永無止境的史嘉蕾》敘述來自中世紀的劍士公主史嘉蕾，為了父親的死踏上復仇之路，卻在一次任務失敗後誤入「異世界」，並與一位來自現代、懷抱理想的日本青年相遇。這段跨越時空的相遇，不僅療癒了她的傷口，更動搖了她對復仇唯一信念的執著，當她再次面對殺父仇人時，內心也迎來最艱鉅的抉擇。《Scarlet永無止境的史嘉蕾》將於12月10日（三）正式上映。
