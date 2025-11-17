細節中見奢華，從材質、動線到空間分配制作尊榮的居住體驗
編輯 陳思靜｜圖片提供 沐水空間設計
豪宅設計的精髓，從材質選用、動線規劃到空間分配，每一環節都影響著整體質感與居住體驗。首先，在材質運用上，豪宅不僅追求華麗，更講究細緻與層次。石材、鐵件、鍍鈦與進口壁布等異材質之間，必須透過精準的收邊與比例拿捏，讓不同材質間不產生突兀的衝突，而能彼此襯托，展現出低調卻不失奢華的美感。
其次，動線規劃是豪宅設計中極為關鍵的一步。由於坪數較大，若缺乏良好的動線安排，容易造成空間浪費或生活動線不順；設計師需根據居住者的生活習慣，精準劃分公私領域，使起居區、客廳與休憩區各自獨立卻流暢銜接。
最後，在空間分配上，豪宅比一般住宅更注重隱私與專屬感。除了基本的臥室與客廳外，往往會規劃更衣室、書房、私人客廳等獨立空間，強調居住者的品味與生活儀式感。真正的豪宅，不僅在於豪華的外表，更在於每一處細節都經過深思熟慮，讓生活在其中的人感受從容與尊榮。
168坪台北之星雙拼豪邸，以光、材質與格局交織的現代奢居美學
屋主為追求極致的居住品質，購下台北忠孝復興核心地段「Diamond Towers台北之星」兩戶豪宅，合併為一座雙拼住宅，並邀請設計師進行第二次合作。設計師保留建築四面採光的優勢，透過異材質的細緻堆疊、格局的量身規劃與高機能整合，打造出兼具奢華與溫度的理想居所，讓三代家人既能共享時光，也能保有獨立生活空間。
玄關以弧形大理石與圓潤收邊開場，展現職人級的工藝精度，柔化結構銳角，化解風水疑慮，同時引導視線向前延伸。空間分區明確，左側為私領域，右側則串聯客廳、餐廳、琴區與吧檯，整體以白、銀、灰為基調，並輔以石材與鍍鈦細節，呈現典雅而沉穩的氣韻。
客廳以天然奢石鋪陳電視牆，搭配壁爐與隱藏音響，形塑沉浸式的聆聽場域。琴區與餐廳以燈光與材質交織出高雅氛圍，玻璃拉門的中島廚房兼具開放與隱私。主臥如飯店行政套房般舒適，精品展示間與VIP更衣區彰顯生活格調。
60坪退休宅的明亮舒心日常，以自然與材質描繪人生後半的理想生活
60坪半毛胚屋是一間退休宅，設計師以人與空間的連結為核心，透過格局與採光的重新配置，讓自然光能回流至使用空間中，營造明亮而溫暖的居住氛圍。整體以大地色系為基調，呼應退休族群對安定與舒適的需求，並運用木皮、石材與鍍鈦金屬，層疊出柔和而細膩的質感。
針對屋主偏好開闊明亮的空間感，設計師調整部分格局，讓整體更顯溫暖舒適；客廳後方巧妙劃出一間半開放書房，牆上方的電控玻璃可自由轉換透明與不透明，既保留通透感，也能在有客人留宿時提供隱私，使公領域更具穿透性與流動感。整體配色以淺色木皮、石材與鍍鈦金屬為主，展現柔潤質感，而藍色作為空間的主調，從玄關地坪延伸至沙發、窗簾，形成視覺一致的優雅韻律。中島與餐桌訂製同高，並搭配IH爐，兼顧美感與實用性。
主臥以放鬆氛圍為主軸，大圖壁紙與鍍鈦飾條營造精緻質感，後方更整合出書房與更衣室，實現屋主夢想。整體空間在光影、材質與比例之間取得完美平衡，體現現代居家的柔和力量。
168坪三代同堂退休別墅的柔光日常，樓層區分溫潤而安然的生活場域
168坪的獨棟別墅是三代同堂的退休宅，居住成員包含5位大人、2位小孩、2位長輩與3隻貓。原始屋況因天花低矮、動線不佳、採光不足而不便，設計師透過格局重整與採光配置，讓光線回流至生活核心，並以大地色系鋪陳整體氛圍，呼應長輩對溫潤安定的需求。
一樓作為全家共享的生活核心，設計師將空間劃分為玄關、客餐廳與開放式廚房及多功能室三個縱向層次；以通透玻璃界定區域，使自然光自由流動，讓綠意景致映入室內，構築出明亮而開闊的生活場域。整體色調以沉穩灰為主軸，輔以金屬飾條與天然石材紋理，展現細膩層次與質感；低調中蘊藏優雅氣度，讓家不僅是日常的場域，更是一種從容而自信的生活宣言。
二樓以上為家人專屬的私密天地，設計師依居住成員的性格與偏好，打造各具風格的臥室空間。藉由異材質的巧妙搭配與光影層次的轉換，形塑出各自獨立卻彼此呼應的生活語彙；無論是沉穩、柔和或現代感，都在細節中展現個性與溫度。每層樓亦配置儲藏室與隱藏式收納櫃，兼顧美觀與實用，讓生活的秩序與美感共存於每日的靜謐時光裡。
二樓區均為家人休憩空間
三樓以上則增設私人起居空間，藉由分層規劃、讓生活互相獨立不干擾！
沐水空間設計／陳芷庭
地址：新北市三峽區介壽路二段138巷1弄98-7號
電話：02-86766828
Email：mu@mudesign.page
網站：http://mu-decoid.com/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
