細節控秒見愛車異狀 鏡頭君還原現場打臉肇逃男

▲一向細心愛護車輛的車主，一眼就察覺愛車異狀報警求助。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市政府警察局第三分局交通分隊警員盧俊宏於日前晚間8點多接獲報案，前往南區忠明南路處理一起交通事故。報案人為22歲邱姓男子，他向警方表示，稍早下班準備返家時發現，原本以中柱停放的機車變成側柱停放，進一步查看後，竟發現車身多處擦損，愛車無端傷痕累累，讓一向細心愛護車輛的他既氣憤又心疼，隨即報警請求警方協助，盼能釐清事故真相。

▲小客車倒車過程中不慎撞倒路旁停放的兩輛機車，然而駕駛似乎未察覺異狀，在完成迴轉後便逕自駛離現場。

員警獲報後，立即陪同邱男調閱周邊監視器畫面，逐一比對釐清案情，順利找到事發當下的關鍵影像，還原事故經過。畫面顯示，當日下午4點多，一輛自小客車於該路段迴轉時，因路幅狹窄無法一次完成動作，倒車過程中不慎撞倒路旁停放的兩輛機車，然而肇事駕駛似乎未察覺異狀，在完成迴轉後便逕自駛離現場。警方循線調閱沿線影像後，迅速鎖定肇事車輛，並通知44歲謝姓男子前來說明。

起初謝男否認肇事，僅表示曾行經該處，並不知有碰撞路旁車輛，直到警方出示監視器畫面，並於其車身發現明顯擦損痕跡後，他才啞口無言不再辯解。其中一輛受損機車車主事後表示不予追究，警方仍依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，對謝男肇事後未依規定處置之行為依法舉發，並協助被害車主進行後續賠償事宜，讓邱姓男子十分感激。

▲ 員警在肇事車輛發現明顯擦損痕跡後，駕駛才不再辯解。

警方提醒，依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」另115年加強重要節日安全維護工作將於今（9）日22時起展開，警方呼籲，民眾於年節期間如不慎發生交通事故，務必立即報警並留在現場配合警方處理，無論事故大小，切勿因自認情節輕微或一時慌亂而逕自離去，以免衍生更嚴重的法律責任，影響自身權益與他人安全，也破壞難得的年節好心情。（照片記者鄭瑞芳翻攝）