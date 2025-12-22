細節曝光！澳恐攻槍手曾丟炸彈所幸未爆 曾去鄉下特訓、家人以為去度假

編譯林浩博／綜合報導

CNN引述雪梨地方法院22日公布的文件報導，邦迪海灘恐攻的父子檔槍手，在鄉間的不明地點接受了槍枝訓練，並於襲擊當天朝群眾丟擲土製炸彈，所幸未被引爆。

槍手兒子納維德練習射擊。（圖／翻攝自新南威爾斯法院網站）

戰術訓練

法院所公布的文件，還包括了槍手父子：50歲的父親薩吉德·阿克朗（Sajid Akram）與24歲的兒子納維德·阿克朗（Naveed Akram）行兇的影像，當中可見兩人手持來福槍，移動的方式顯然受過戰術訓練。

文件寫道：「被告及其父親在整段影像中，用散彈槍開火，並以戰術方式移動。」

廣告 廣告

14日的恐攻鎖定慶祝光明節的猶太族群，槍手父子倆殺害了15個民眾。薩吉德遭警方射殺，生還的納維德面臨恐攻與15項殺人，以及40項殺人未遂的罪名。

曾扔炸彈所幸未爆

文件指出，父子倆對群眾丟擲四枚土製炸彈，隨後開槍掃射，但炸彈無一枚被引爆。這四枚炸彈，分別是三枚水管炸彈和一枚網球炸彈。文件附上了炸彈的照片，也包括被放在嫌犯所開車輛後車箱的第五枚炸彈。

另外文件還有槍手犯案前「正當化」其動機的錄影，顯見他們信奉「宗教所驅動的暴力極端意識形態」。在其中一段影像，兩人在「伊斯蘭國」的旗幟之前，發言「譴責錫安主義者的行徑......總結他們邦迪恐攻的正當化理由」。

文件稱：「證據顯示被告及其父親......花費數月精心策畫這場恐攻。」

水管炸彈與網球炸彈。（圖／翻攝自新南威爾斯法院網站）

犯案前的勘察

文件還公開了槍手父子檔在鄉間進行槍枝訓練的畫面，據信地點就在澳洲國內的新南威爾斯州，拍攝日期為10月。據警方先前所說，11月兩人遠赴菲律賓待了近一個月，CNN從旅館員工得知，兩人入住後幾乎閉門不出。

法院文件也揭露，在犯案之前，兩人於12日前往邦迪海灘。根據閉路監視器影像，他們沿著阿徹公園（Archer Park）旁邊的人行天橋走動。兩天後的恐攻他們即從該天橋向群眾開火。

文件指出：「警方稱此為兩人為恐攻進行勘查與計劃的證據。」

14日案發後，警方立即搜索嫌犯在雪梨西郊邦尼里格區（Bonnyrigg）的住所，找到了兩個手機和一把土製槍枝、一把長弓與12枚箭頭，還有兩本《可蘭經》，當中一本句子有被標記。

妻子以為父子倆是去度假

薩吉德的妻子告訴警察，她以為父子倆是到新南威爾斯州的南邊度假。據她稱，兒子每日都會打公共電話給她，分享他們的度假行程規劃。

文件也指出，警方認為，雪梨西南方一間租屋是槍手兩人先前所待地方。警察到場破門而入後，發現了由3D列印出的散彈槍快速上彈器零件、炸彈製造設備、 一把長弓與12枚箭頭，還有兩本《可蘭經》，當中同樣其中有一本被標記。

新南威爾斯州警方稱，納維德已在警方戒護下於22日從醫院轉移至矯正機構。據法院文件，納維德在腹部中彈後，受到了進階的治療。

納維德於醫院拒絕接受警方偵訊，他預計明年4月出庭受審。

嫌犯父子倆12日勘查開槍地點。（圖／翻攝自新南威爾斯州法院網站）

總理道歉

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）21日出席邦迪海灘的罹難者追悼儀式，遭到群眾噓聲回應。艾班尼斯隔天發表聲明，為猶太社群的經歷致歉。

艾班尼斯說道：「作為總理，我對自己總理任內暴行發生的責任，深感沉重。我因此對猶太社群和全國所經歷的事情，感到對不起。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

從邦代海攤槍擊到北捷砍人 CNN解析英雄行為心理機制

邦迪海灘恐攻滿一週 澳洲舉國哀悼！總理下令檢討維安

邦迪海灘槍手遭控59罪！澳總理祭鐵腕：槍枝回購、立法重懲仇恨言論

世界之最／又調漲了！全球最貴護照是這國：辦一本抵台灣辦七本！

