細緻順口～玉米濃湯
［電鍋料理］玉米濃湯
玉米濃湯做法、用料千百種 今天介紹這一款省略炒麵糊這個步驟 ，不加麵糊改用天然食材勾芡 並經由過濾的方式讓湯喝起來更細緻順口 喜歡在冬日的早晨，來上一碗濃湯搭著麵包，為美好的一天揭開序幕天氣轉涼了，來試試吧
食材
新鮮玉米, 4支
馬鈴薯, 100g
雞高湯, 300cc
全脂鮮奶, 300cc
鮮奶油, 50cc
鹽, 少許
紅糖（蔗糖）, 少許
料理步驟
步驟 1：馬鈴薯削皮，切小丁（越小越好），玉米洗淨，將玉米粒切下來備用
步驟 2：內鍋放入馬鈴薯丁、玉米粒、雞高湯，外鍋一杯水，蓋上蓋子按下按鈕
步驟 3：按鈕彈起後，把鍋內食材用食物處理機（或果汁機）打成泥，然後過濾
步驟 4：再將過濾好的玉米泥倒入內鍋，加入鮮奶、鮮奶油、鹽、紅糖調味，外鍋加入刻度1的水量再煮一次即可
小撇步
＊鮮奶與鮮奶油不適合久煮，所以第二次才加入
＊另外，雖然玉米本身已經有甜味了，但被水分稀釋，故添加少許紅糖提味會更好喝噢
