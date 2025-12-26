細胞簡訊測試成功！捷運市府站危安演練 蔣萬安：只是起點、將持續精進

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

為回應「1229」發生的隨機攻擊事件，台北市政府今（26）日下午在捷運市政府站舉行危安聯合演練，全面檢視重大暴力事件的應變流程。台北市長蔣萬安親自到場視導後表示，此次演練是強化城市安全的重要起點，未來將持續滾動檢討、精進現有機制，確保市民安心與城市秩序。

蔣萬安表示，此次演練只是起點，市府將於明年1月第3週前往台北車站，，模擬多名歹徒攻擊交通樞紐的情境。（圖／記者鄧宇婷攝）

蔣萬安指出，19日發生的隨機攻擊事件造成社會震撼，也凸顯提升全民防衛意識與第一線應變能力的重要性。為此，市府責成相關單位於捷運市政府站辦理強化危安聯合演練，透過跨單位協作，提升應變團隊分工效率及處理重大暴力事件的整體能量。

廣告 廣告

演練於今日13時正式展開，市府完成事前簡報後，於13時12分針對捷運市政府站周邊半徑0.5公里範圍，同步以中、英文發送避難疏散告警細胞簡訊，提醒民眾現場為演練狀態，並請保持冷靜、配合引導，迅速離開現場前往安全區域。

台北捷運公司說明，本次演練情境模擬2名歹徒在捷運市政府站月台層丟擲汽油彈，造成多名旅客輕重傷，隨後歹徒轉往市府轉運站購票櫃台前進行無差別攻擊。警方趕抵後成功制伏歹徒，並於捷運市政府站2號出口外人行道，實施大量傷病患的應變處置與救援演練。

演練期間，板南線列車維持正常營運，站內持續以廣播向旅客說明演練狀況。市府也透過媒體群組同步宣導，請民眾避免前往相關區域，並呼籲已在現場或附近的民眾，牢記「跑、躲、報」三大保命關鍵步驟，優先確保自身安全。

蔣萬安在視導後表示，這次演練的核心目標，就是守護市民安全，並藉由實際操作，全面檢視現行防禦與應變機制。他強調，演練能在短時間內完成規劃並順利執行，顯示各單位高度整備，也成功測試細胞簡訊在即時通報上的實際效益，因此要給予第一線人員最高肯定。

蔣萬安進一步指出，台北市接下來將迎來多場大型活動，包括上萬人參與的跨年晚會，市府將仰賴警消及相關單位共同落實維安機制，守住每一道安全防線，「我們的責任就是讓民眾安心、讓民眾安全」。

他也預告，此次演練只是起點，市府將於明年1月第3週前往台北車站，模擬多名歹徒攻擊交通樞紐的情境，並於農曆年間辦理跨縣市的雙北聯防演練，期許各單位秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」的原則，持續精進應變能力。

更多FTNN新聞網報導

防範再現1219悲劇！煙霧、追捕、制伏歹徒 市府站模擬隨機攻擊應變

余母盼給嫌犯家屬安慰！余家昶告別式1月3日舉行 蔣萬安懇請媒體尊重隱私

台北穩定優先！縮短雙城論壇行程 蔣萬安28日當天來回

