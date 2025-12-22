細胞簡訊規劃中 蔣萬安：12/26將進行高強度演練、跨年維安同步提升

兇嫌張文於19日在台北車站、中山站發動隨機攻擊，釀成4死11傷的慘劇。事件發生後，外界關注「發送細胞簡訊」相關研議進度，台北市長蔣萬安今（22）日表示，市府會以此方向來規劃，警察局、消防局等單位正在研擬相關修訂規範文字，並將依程序報請中央核可。

對於年底大型活動的維安作為，蔣萬安指出，北市府已規劃在12月26日進行一場「高強度演練」，地點選在捷運市府站及市府轉運站，並將跨相關局處、相當多單位共同參與；同時也會以跨年等大型群聚活動規模，進行模擬演練。

針對接下來各項大型活動及人潮聚集商圈、場域的維安作為，蔣萬安表示，維安規格都會提升，跨年活動也已擬定相關維安計畫，觀傳局與警察局均已對外說明。蔣萬安說，具體作法包括設置車組、特勤警力與保安警力支援，並規劃事前地毯式場檢，包含金屬探測器、偵暴犬等，相關作為都會確實規範，以確保市民安全。

談到撫卹金相關問題，除了第一時間英勇制止嫌犯的余先生之外，針對其他傷亡者後續撫卹與協助，蔣萬安表示，目前大致有三個方向，包括犯罪被害者保護協會相關補償、保險理賠及相關撫卹，社會局也會彙整處理；他也提到，市府目前陸續接獲許多捐款，「一定會用在照顧這次不幸的傷亡者身上」。

