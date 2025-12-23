細胞簡訊警示恐攻？北市啟動規劃、送請中央核可

針對重大攻擊事件是否應發送細胞簡訊，中央與地方政府出現不同調。內政部長劉世芳22日表示，地方政府發放細胞簡訊應以疏散撤離為主，且須有颱風、地震、大雨警報等科學性數據作為相對參數，才能確定發送對象與範圍。台北市長蔣萬安則表示，市府目前朝傳送細胞簡訊方向規劃，北市警察局及消防局正研擬修訂規範文字，也會依程序報請中央核可。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

劉世芳進一步指出，由於第一時間無法掌握嫌犯位置，簡訊發送範圍該如何界定？她以此次事件為例指出，嫌犯從台北車站移動至中山站，中山站周邊還有南西商圈，若整個區域都發送簡訊，是否會引起不必要的恐慌。劉世芳強調，若相對參數不明確，反而會造成更多疑問，如果地方政府認為有需求，可向行政院災害防救辦公室提出並進行評估。

內政部長劉世芳。（圖／中天新聞）

在死傷者後續賠償方面，台北市法務局22日表示，針對在捷運站內英勇制止凶嫌張文點燃汽油彈卻不幸喪命的57歲余家昶及其他傷者，均已確認可依「旅客運送責任保險」相關規定辦理理賠。另外3位受害亡者部分，犯罪被害人保護協會將協助向台北地方檢察署申請遺屬補償金180萬元，其餘補償事宜市府將全力提供協助。

