細胞簡訊警示恐攻 北市與中央不同調

針對遇到重大攻擊事件可否發細胞簡訊，中央與地方不同調。內政部長劉世芳昨表示，地方政府發放的細胞簡訊以疏散撤離為主，而疏散撤離須有相對參數，例如颱風、地震、大雨警報或相關科學性數據，才能知道細胞簡訊要發給誰、範圍多大。內政部長劉世芳質疑發送細胞簡訊會造成恐慌，台北市長蔣萬安昨回應，市府目前會以傳送細胞簡訊的方向規畫，北市警察局及消防局等單位正在研擬修訂規範文字，也會依照程序報請中央核可。

劉世芳續指，因為第一時間不曉得嫌犯位置，整個簡訊發送範圍是否以北車為主？後來嫌犯又跑到中山站，中山站上還有南西商圈，若整個發下去，是否引起不必要的恐慌？她強調，若相對參數不明確，反而會造成更多疑問，如果地方政府覺得有需求，可向政院災防辦提出，並進行評估。

此外，針對台灣全民安全指引內容，綠委蘇巧慧昨關心可否將恐攻、重大暴力危害事件的因應指引放入這本「小橘書」？劉世芳允諾，下次更新會放進去，並透露「明年會再出新版」。

至於死傷者後續賠償，台北市法務局22日表示，針對捷運站內英勇制止凶嫌張文點燃汽油彈卻不幸喪命的57歲余家昶及其他傷者，均已確認可依「旅客運送責任保險」相關規定辦理理賠；另3位受害亡者，犯罪被害人保護協會也將協助向台北地方檢察署申請遺屬補償金180萬元，其餘補償事宜，市府將全力提供協助。