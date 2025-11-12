「細胞簡訊」手機狂震：高雄避免外出 真相曝光與鳳凰颱風有關

12日不少高雄人收到細胞簡訊，手機狂震，主要提醒空氣品質不佳，避免外出。取自 Threads



鳳凰台灣撲台，防災上緊發條；此時，國家警報響了！今（12）日下午3點34分，環境部發佈細胞廣播（CBS）警訊，提醒「空氣品質不良...請避免外出」；不少高雄市民手機狂震，市長陳其邁於臉書粉絲專頁說明，受鳳凰颱風外圍環流影響，今下午高屏溪沿岸風速驟升，導致河床裸露地區揚塵現象明顯，影響範圍涵蓋大寮區地區。

陳其邁進一步說明，高屏溪區域13時測得瞬間風速達 7.3 公尺／秒，導致河床裸露地區揚塵現象明顯，影響範圍涵蓋大寮區地區，環境部發布細胞廣播提醒民眾避免外出。

根據了解，除了大寮區，包括左營、三民、鳳山、前鎮、仁武都有收到細胞簡訊。不少人也截圖上網，分享說：「酷喔！大寮空品炸開了！第一次看到發空品不良細胞簡訊」、「現在是空氣污染」、「風是要多大

大到可以發揚塵警報」、「這個很嚴重耶，發到細胞簡訊了」、「被這個嚇到，第一次收到」。

