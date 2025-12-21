細胞簡訊、照明車將出動！張文隨機殺人事件後大型活動不喊卡 台中市府揭3階段機制應變

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台北市隨機殺人造成4死9傷，震驚全台，尤其兇嫌張文選擇在人潮洶湧的交通樞紐、熱鬧商圈作案，更讓全民人心惶惶，也讓各縣市政府繃緊神經。台中市政府已指出，以2026台中市跨年晚會為例，已由新聞局統籌行政與新聞應變作業，警察、消防、衛生、交通、建設等相關單位全程進駐緊急應變中心，建立即時通報、橫向聯繫與快速決策機制，並透過Line群組及定時回報制度，確保資訊同步、指揮一致。

台中市政府已指出，以2026台中市跨年晚會為例，已由新聞局統籌行政與新聞應變作業。（圖／市府提供）

市府強調，在活動現場安全管理方面，市府已完備防踩踏三階段應變機制，將依人流密度即時啟動人數總量管制、出入口調整、分流疏散及必要時暫停活動等措施，並結合主持人現場廣播、防災細胞簡訊、LED手舉牌、擴音設備及照明車等多元管道，加速訊息傳遞，讓民眾第一時間掌握現場狀況與行動指引。

市府也說明，耶誕活動期間，已於活動前成立跨局處通報群組，並同步納入府級應變群組，針對重大事件統一調度指揮、明確權責分工。活動現場每日均設有機動派出所及醫護站，安排警政人力與專業護理人員進駐，並每日多次巡查活動場域；視人潮狀況彈性進行總量管制或分流措施，確保活動安全可控。

警察局補充，自近期發生隨機攻擊案件後，已立即啟動加強維安作為，提升活動場域巡邏密度與見警率，強化嚇阻效果。在重要交通與人流節點，如舊火車站前廣場，已增加定點守望及巡邏頻率，並結合耶誕活動警力，全時段守望，同時增加平日與假日出勤人力，確保周邊治安穩定。

警察局強調，針對重大事故的訊息傳遞，已明確律定通報層級與程序，透過勤務指揮系統、無線電通訊、即時影像回傳及跨局處聯絡官機制，確保事件發生後第一時間完成通報並啟動應變。現場亦事先規劃人潮分流、疏散動線及緊急醫療通道，第一線警力將即時引導民眾疏散或避開危險區域，降低二次風險。

