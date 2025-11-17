細雨中迷途老翁 三重警迅速伸援協助平安返家

警方聯繫上家屬接回老翁。(記者李健興翻攝)

【警政時報 李健興／新北報導】本週厚德派出所警員王姝宜、施韋晴在例行巡邏時，發現一名老先生獨自徘徊於三和路三段路邊，幸好熱心民眾及時將他帶到附近騎樓休息。警員見狀，立即上前關心，耐心詢問老先生的狀況，並開始查詢相關資料。

經多方比對，老先生的身分終於確認。原來，他已年近八旬，只記得家中電話和位於蘆洲區的大概住址，卻忘了詳細位置。外出散步後，他想返回家中卻不慎迷失方向。當時正值綿綿細雨，老先生衣著單薄又孤身一人，警員擔心他受寒，因此先將老先生帶回派出所休息，並立即聯繫家屬。最終，老先生的女兒與兒子順利抵達派出所，將父親平安帶回家中。

廣告 廣告

警方呼籲，若家中有獨居長者，外出前應告知家人行蹤，以避免迷失或其他意外發生。

民眾對三重員警的迅速、耐心與貼心服務，紛紛表達讚賞，感謝警方讓家人免於擔心，也讓老先生安全回到溫暖的家。三重分局表示，警察的工作不僅是維護治安，更希望透過細心關懷與即時協助，守護市民安全，傳遞社會溫度。

更多警政時報報導

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光