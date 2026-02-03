細雨濕冷阿嬤不孤單 平鎮警分局北勢所暖警及時伸援手

低溫細雨中的無助 北勢派出所員警化身守護天使。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市平鎮區一名76歲的范姓阿嬤，行動略顯不便，平日裡總是靠著電動車四處採買生活所需。2日中午，天空飄著細細的冷雨，氣溫偏低，她仍像往常一樣獨自騎車前往新明市場，打算買些新鮮蔬果回家煮一頓熱騰騰的飯菜。誰知行駛到中豐路與延平路口時，電動車突然電力耗盡，瞬間停擺。阿嬤連人帶車卡在路邊，雨水不停打在身上，寒意從腳底直竄上來，她只能僵坐在車上，雙手緊握把手，身體不由自主地發抖，顯得格外無助與孤單。

廣告 廣告

由於出門匆忙，阿嬤沒有攜帶手機，也因為行動不便，無法自己推車到路邊求助，只能靜靜等待路人經過。冷風夾雜細雨，讓她原本就蒼白的臉色更加沒有血色，雙手凍得直打顫，連說話都有些含糊。就在這時，平鎮警分局北勢派出所的巡佐簡寬齊與警員盧志偉，正開著巡邏車在附近執行勤務。他們眼尖地注意到路邊這位獨自坐在電動車上的長者，神情緊繃、渾身濕冷，立刻減速靠近，主動上前關心。

「阿嬤，您還好嗎？怎麼一個人在雨裡？」員警輕聲問道，一邊迅速撐傘為她遮擋。發現阿嬤凍得厲害，甚至因驚嚇與低溫而有些反應遲緩，兩位員警心疼不已，當機立斷先將她小心扶上巡邏車，打開車內暖氣到最大，讓溫暖的熱風包圍住她冰冷的身子。阿嬤坐在後座，慢慢感受到那份久違的暖意，緊繃的肩膀也漸漸放鬆下來。員警耐心陪伴在她身旁，一邊輕聲安撫，一邊詢問基本資料，待她情緒穩定後，才順利透過警用系統查到住址。

為了讓阿嬤徹底安心，員警決定親自駕車護送她回家。一路上，他們不時關心阿嬤的身體狀況，還叮嚀她以後出門最好帶手機或告知家人。當巡邏車停在家門口，阿嬤的兒子看到母親被警察「叔叔」平安送回，驚訝之餘滿是感激。他連忙上前道謝，說：「真的太謝謝警察了！媽媽一個人出門遇到這種事，我們在家裡都嚇壞了，幸好有你們這麼熱心幫忙，不然她一個人在雨裡不知道要怎麼辦。」阿嬤也露出安心的笑容，輕聲說了幾句謝謝，眼中滿是溫暖。

這段小小的街頭溫情，讓人感受到社會中仍充滿許多默默付出的善意。北勢派出所所長簡建忠表示，警察的工作不只是維護治安，更重要的是在民眾最需要幫助的時刻，及時伸出援手，提供最溫暖的陪伴與保護。希望這樣的正能量，能讓更多人感受到人與人之間的溫情，也提醒大家，出門在外多一份小心，攜帶手機或告知家人，才能讓確保安全。(圖/警方提供)