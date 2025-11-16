紳士協會推動防暴教育 行動劇宣導敬老護老理念

中華民國紳士協會推動新北社區防暴教育，提醒民眾「敬老護老不虐老、愛老顧老全家好」。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

為推動性別暴力三級預防，中華民國紳士協會十六日下午於新北市府舉辦「敬老護老不虐老、愛老顧老全家好」成果競賽觀摩會，各分會以行動劇呈現老人受暴的新興樣態及防治觀念，內容生動，貼近生活；副市長劉和然到場致意並頒獎感謝所有宣講師與志工長期在社區推動防暴教育，讓「不隱忍、不縱容、不沉默」成為全民行動。

劉和然表示，社區防暴是一份「默默做，但非常重要」的工作，感謝紳士協會志工與友善家庭大使多年來陪伴市府推動防暴與老人保護，新北目前共有一０二名社區防暴宣講師，深入各區社區、學校、關懷據點及偏區，以實際行動讓防暴觀念帶入民眾日常。強調要讓每名市民都能「顧乎好」，除市府努力外，更要靠民間力量共同支持。

社會局長李美珍表示，新北市家防中心與中華民國紳士協會合作超過九年，累計超過一千場宣導、逾廿一點三萬人受益，是市府推動初級預防的重要夥伴。

十六日下午的「敬老護老不虐老、愛老顧老全家好」觀摩競賽，結果揭曉：個人組由林口分會奪冠，三重分會與蘆洲分會分居第二、三名，新店、汐止及永和分會獲佳作。團體組則由新店分會拔得頭籌，鶯歌、泰山分別獲得第二與第三名，佳作由三重、汐止及永和分會獲得。各隊以創意活潑表演傳遞防暴理念，深受評審肯定。

社會局表示，今年亦有十名資深宣講師通過換證，每人三年內皆完成超過三十場社區宣講，持續在第一線扎根防暴觀念；另有十七名新講師取得證書，成為家暴防治宣導的新力量；市府將持續與民間合作深耕社區防暴網絡，民眾如遇家暴疑似情況可撥打一一三，緊急狀況請撥一一０。