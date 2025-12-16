紳士狂喜！《墮落之王 2》CEO確認：會有性感女角色與大尺度盔甲

今年 TGA 2025 上，CI Games 終於公開了《墮落之王2》（Lords of the Fallen 2）的實機畫面，採用 Unreal Engine 5 開發，預計於 2026 年推出。而最近，CI Games 執行長 Marek Tyminski 在社群上與玩家進行互動，確認了遊戲中將會出現性感的女性角色，以及大尺度的服裝和盔甲。

執行長承諾會出現具有吸引力的女性角色。（圖源：Lords of the Fallen II）

Marek Tyminski 在個人 X 上談到前作《墮落之王》，解釋為什麼會採用被認為是 DEI 的「A/B 體型」，而不是傳統的「男／女」選擇時，提到負責遊戲開發的 Hexworks 是 CI Games 旗下 2020 年初成立的工作室，並不是所有決策他都會知道；但從 2024 年底他親自兼任工作室負責人並深度介入開發後，團隊已修正了許多錯誤決策，目前的開發重心將完全回歸以玩家為主的回饋，擺脫非遊戲本質的政治議題束縛。

其中就有網友直接向執行長提問，未來的遊戲中「會有具吸引力的女性角色嗎？她們會有設計暴露的服裝和盔甲？」對此，Marek Tyminski 給出了簡潔且肯定的答案：「是的」（Yes）。他不只是確認了遊戲將包含玩家期待的性感角色和粉絲福利，更在回應其他網友時表示認同「遊戲的本質應該是好玩，而不是講究政治正確」的觀點。畢竟從去年反 DEI 浪潮開始，Marek Tyminski 就表明過公司反對強行置入 DEI 要素的立場。

至於關於遊戲的具體發售時間與內容，目前《墮落之王2》也只預計會在 2026 年正式推出。但 Tyminski 向社群保證，這將會是一款「正統的魂系」作品，為了消除玩家疑慮，團隊很快就會公開一段沒有經過剪輯的實機遊玩畫面，以最真實的遊戲表現來回應玩家的期待。