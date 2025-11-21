紳寶攜手空巴 助德升級「歐洲戰機EK」

記者丘學陞／綜合報導

軍聞網站「The Aviationist」16日報導，瑞典紳寶公司（Saab）近日宣布獲得空中巴士集團合約，將負責提供Arexis電戰感測器系統，並整合至德國「歐洲戰機EK」，協助德國空軍打造未來「防空壓制」（SEAD）戰力。

紳寶公司指出，本次訂單共分為2部分，第一項是價值2.91億歐元（約新臺幣105億元）的合約，用於採購該公司Arexis感測器；而第二項則是價值2.58億歐元的合約，將整合Helsing公司的人工智慧（AI）技術，進一步對Arexis進行性能升級，進而賦予未來的「歐洲戰機EK」先進的電磁頻譜作戰能量。

報導指出，德國空軍先前決定以「歐洲戰機」為儎臺，選用紳寶的Arexis感測器，打造「歐洲戰機EK」電戰機，以便接替老舊的「龍捲風ECR」。未來Arexis將安裝於「歐洲戰機EK」翼端，運用超寬頻接收器與數位化射頻訊號存儲器（DRFM），截收與偵測敵方雷達電磁訊號，並運用AI軟體分析頻譜資料，進而快速對威脅源實施識別、定位，並執行電戰反制或是打擊等作為，有效提升任務效率。

紳寶公司還說，這項合約屬於去年初始合約的最新延伸計畫，該公司接下來將繼續與空巴合作，加速對Arexis與載臺進行整合，預計可望於今年底至2028年間陸續交付，提升德軍新世代SEAD作戰能量。

「歐洲戰機EK」未來將配備整合AI技術的Arexis感測器，有效遂行防空壓制（SEAD）任務。圖為示意圖。（取自空巴網站）

Arexis將安裝於「歐洲戰機EK」的翼端，其配備先進感測器，可截收敵方雷達的電磁頻譜信號並決定反制策略。圖為示意圖。（取自紳寶網站）