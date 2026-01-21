《終不悔 4:44》台北開鏡 賴雅妍、王俐人各自詮釋失去摯愛之後

賴雅妍在新片面對生離死別，演出層次豐富。（方時娛樂提供）

由黃河、賴雅妍、王俐人主演的電影《終不悔 4:44》，近日於台北舉行開鏡儀式，導演郭佩霖率領主要演員與全體劇組依循傳統儀式祈福，正式宣告開拍。

本片由旅居紐約多年的台灣導演郭佩霖執導，他長期於海外進行影像創作，此次回到台灣拍片，期望以更貼近土地與人心的方式，完成一部以國際影展為目標的藝術電影。

演員方面，黃河擔綱男主角，賴雅妍與王俐人分別飾演不同生命階段、面對摯愛離世的女性角色。賴雅妍詮釋一名正論及婚嫁，卻因意外失去未婚夫的女子，角色情感內斂、層次細膩。

黃河飾演女友癌逝的悲傷男子。（方時娛樂提供）

郭佩霖表示，《終不悔 4:44》聚焦於「失去之後」的狀態，透過極為克制的敘事與影像語言，描繪人們在摯愛離去後，仍持續存在的情感連結。片名中的「4:44」源自「天使數字」，象徵守護與陪伴，提醒即便重要的人已不在身邊，其影響仍深刻留存。

久未演出戲劇的王俐人，則飾演年過半百、因丈夫心臟病猝逝而獨活的華僑女性。角色年輕時隨夫移民美國經營中餐館，為貼近人物狀態，她特別為戲增重，並以近乎素顏的方式演出。

製作上，《終不悔 4:44》展現國際合作視野，邀請泰國籍攝影師Kong Pahurak擔任攝影指導。本片由張鈺凰監製，她表示，希望支持具國際視野與藝術深度的台灣原創電影，讓作品被更多影展看見。

張鈺凰(右1)監製電影《終不悔 4_44》。 （方時娛樂提供）

