《終不悔 4:44》開拍！王俐人久違演出電影 攜手黃河、賴雅妍同台飆戲

由黃河、賴雅妍、王俐人主演的電影《終不悔 4:44》，近日於台北舉行開鏡儀式，正式宣告開拍。導演、演員與全體劇組齊聚一堂，依循傳統開鏡儀式祈求拍攝順利，也象徵這部作品正式啟程。

電影《終不悔 4_44》日前開鏡 。（圖／方時娛樂提供）

《終不悔 4:44》由旅居紐約多年的台灣導演郭佩霖表示，《終不悔 4:44》是一部關於「失去之後」的電影，希望透過極為內斂的敘事與影像語言，描繪人在面對摯愛離去後，那些難以言說卻真實存在的心境。演員陣容方面，由黃河擔綱男主角，女主角則由賴雅妍與王俐人演出。3位演員3段故事皆以細膩而富層次的表演風格受到肯定，且因本次作品定調為影展導向的藝術電影，劇本深度與角色詮釋對演員們更具挑戰，當然也期待為作品注入更高度的情感張力。

王俐人在電影超齡演出。（圖／方時娛樂提供）

角色設定上，賴雅妍飾演一名原已論及婚嫁，卻在意外中失去摯愛的女子。黃河則詮釋痛失因癌症離世女友的男子，兩人皆在劇中承載深層的失落與哀傷。久違回歸戲劇演出的王俐人，則飾演一位年過半百、丈夫因心臟病驟逝而被獨自留下的女性角色。導演因角色背景設定，希望演員具備華僑氣質，並擁有海外生活經驗，最終選中曾旅居國外的王俐人。她在戲中詮釋年輕時隨丈夫移民美國、共同經營中國餐廳的人生歷程，為貼近角色狀態，不僅為戲增重，也多以素顏上鏡，展現角色歷經歲月後的真實樣貌。





