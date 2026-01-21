《終不悔 4:44》開拍！黃河、賴雅妍、王俐人攜手詮釋失去與守護

由黃河、賴雅妍、王俐人主演的電影《終不悔 4:44》，近日於台北舉行開鏡儀式，本片由旅居紐約多年的台灣導演郭佩霖執導，長期在海外進行影像創作的他，此次選擇回到台灣拍攝，期望以更貼近土地與人心的方式，完成一部專為電影節與國際影展而生的作品。

演員陣容方面，由黃河擔綱男主角，女主角則由賴雅妍與王俐人演出，賴雅妍飾演一名原已論及婚嫁，卻在意外中失去摯愛的女子；黃河則詮釋痛失因癌症離世女友的男子，兩人皆在劇中承載深層的失落與哀傷。久違回歸戲劇演出的王俐人，則飾演一位年過半百、丈夫因心臟病驟逝而被獨自留下的女性角色，為貼近角色狀態，不僅為戲增重，也多以素顏上鏡，展現角色歷經歲月後的真實樣貌。

郭佩霖表示，《終不悔 4:44》是一部關於「失去之後」的電影，希望透過極為內斂的敘事與影像語言，描繪人在面對摯愛離去後，那些難以言說卻真實存在的心境，片名中的「4:44」源自「天使數字」的象徵意涵，代表守護、陪伴與在無形中仍然存在的力量，提醒人們，即使重要的人無法再回到身邊，那份情感與連結仍會以不同形式，持續影響生命。

《終不悔 4:44》邀請泰國籍攝影師擔任攝影指導，結合不同文化背景的影像美學，在台灣實景拍攝，形塑獨特而安靜、富詩意的視覺風格。本片由張鈺凰擔任監製，她表示，希望能支持更多具有國際視野與藝術深度的台灣原創電影，讓創作者能夠專注於作品本身，也讓台灣電影有機會被更多國際影展看見。

