終將一戰！陳亭妃、林俊憲今晚民調對決 結果最快明天出爐

林俊憲、陳亭妃今晚民調對決。 圖：《三立電視》/ 提供（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨本週執行高雄、台南、嘉義縣長初選民調，高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，昨天抽出嘉義縣，今（14）日則抽出台南市。亦即，立委陳亭妃、林俊憲兩人將在今晚正式對決，如民調抽樣結果順利，最快明天上午就能決定誰出戰台南市長。

民進黨初選民調今執行台南市。 圖：民進黨提供

民進黨本週執行初選區民調，嘉義縣昨日完成民調，黨中央邀請參選人或其代表在今天上午10時30分在黨中央開封民調。

民進黨今上午抽出台南市，若今晚完成民調，明天上午就會開箱民調；若無，則會繼續執行民調調查。

林俊憲昨天與甫勝出初選的賴瑞隆一起車掃，並共同宣示推動「南高連線、幸福實憲」，攜手打造台南與高雄緊密合作的幸福生活圈。

陳亭妃今則邀請立委王世堅一同車掃進行最後衝刺。她昨天也呼籲鄉親，用一通電話、一道關鍵答案，為台南寫下歷史新頁。

