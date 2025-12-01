終於不是幻燈片！《一拳超人》S3第8集打鬥獲好評，網感動：絕望變希望

《一拳超人》動畫第三季從開播以來，作畫品質不穩一直是粉絲熱議的焦點，甚至一度被批評為「廉價的幻燈片」。然而，最新播出的第三季第 8 集（總集數第 32 集）卻意外讓觀眾眼前一亮。因為這集的劇情聚焦於 S 級英雄「閃光」對戰怪人化的忍者兄弟，戰鬥場景中展現了驚人的流暢度與速度感，讓原本對本季不抱期待的粉絲們非常驚喜，同時該集在知名影評網站 IMDb 上的評分也迅速回升到 6.2 分。

第三季第 8 集終於不是幻燈片了。（圖源：アニメ「ワンパンマン」公式 ）

廣告 廣告

第三季第 8 集的品質明顯提升的背後，資深動畫師的強力加持功不可沒。隸屬於 J.C.STAFF 的資深動畫師長谷川真也，通過個人社群平台 X（推特）證實他擔任了本集的總作畫監督。長谷川過去曾參與《少女革命》、《魔法禁書目錄》等作品的原畫和作畫監督，其深厚的功力在本集中展露無遺。許多觀眾都發現，本集的畫面張力和先前幾集完全不同，不只是打戲終於有感覺，更帶有一種經典的藝術感，讓海外粉絲湧入長谷川的 X 留言感謝：「絕望終於變成了希望」，就連《一拳超人》重製版作者村田雄介都留言：「承蒙關照！非常感謝！」

當然，也有不少網友都持保留態度，考慮到第三季的製作時間和成本太少又太趕，認為這可能只是單集的經費燃燒，甚至稱是因為大家對第三季的標準低到不行，才會覺得這集好看。但多數觀眾仍給出肯定，直言：「至少終於能看了」，並對製作組在有限資源下盡力呈現出的戰鬥爽感表示感動。