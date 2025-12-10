終於不是都市傳說！《尋秦記》電影版12/31香港上映 與電視劇相隔20多年

《尋秦記》電影版終於要上映。劇照



《尋秦記》電影版確定12月31日於香港上映，電視版2001年走紅後，男主角古天樂找原班人馬拍攝電影版，卻遲遲不見蹤影，如今終於要登上大銀幕，總算打破影迷口中的「都市傳說」。

電視劇《尋秦記》改編自知名小說家黃易作品，2001年推出後大受歡迎，古天樂的公司買下版權，2019年找回林峯、宣萱、郭羡妮等人拍攝電影版，同年殺青，之後許久沒有下文。原本傳出2024年上映，但也沒有成真，直到近日公開海報，今（12/10）再發布預告，正式宣布12月31日上映，成為跨年大片。

電影版加入了新角色，即男主角項少龍的兒子項寶兒，由男星朱鑑然飾演。劇情則推移到劇版結束19年後，秦王稱霸天下之時，碰到現代人Ken的突襲，不得不找已歸隱的師傅項少龍協助，秦朝再起風波，恩怨終須了結。

消息一出，影迷相當期待，笑說「等到脖子都長了」、「看電視版溫習先」、「一定要看！」、「希望可以超越電視版」、「20年終於等到下集了」、「看的不是電影，我看的是我的青春」。

至於台灣何時上映？預計明年是1月9日。

