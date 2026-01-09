終於不用逐段標【無】了 國防部非機密文件改「封面標7字」

國防部在今年元旦實施的「機密資訊精準標示精進作法」，除了在各項文件段落最後都要標示【無】的字樣，甚至最初連官兵的Line都被要求要有【無】，這項做法引發基層反彈，就連昨（8）日在立法院都有許多立委質疑軍方的【無】是擾民，徒增基層負擔；對此，國防部今（9）日表示，對於經檢視確認內容不涉密資訊，無須逐段標示【無】。

國軍的「機密資訊精準標示精進作法」實施後，引發基層怨聲連連，而在F-16失事記者會上的簡報，更是每一段都標記【無】，讓不知情的民眾看了霧煞煞，國民黨立委徐巧芯昨日在立法院質詢問及，對外公開記者會，不可能有機密，為何還要寫【無】，這個政策到底有什麼好處？甚至還因此跟國防部長顧立雄舌戰吵起來。

廣告 廣告

然而，峰迴路轉，國防部今日表示，經蒐整各界回饋意見，充分研討後，對於經檢視確認，內容不涉及「國家機密」或「一般公務機密」，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。

國防部說明，「機密資訊精準標示精進作法」是參據美軍及國際友盟行之有年的制度，為落實機密保護及資料治理所推動的措施，新制實施有一定的摩擦成本，國防部將蒐整經驗與建議，逐步調整完善。

更多風傳媒報導

