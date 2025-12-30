終於來了！《泰拉瑞亞》1.4.5主機版已送審，鎖定2026年1月推出

《泰拉瑞亞》（Terraria）開發商 Re-Logic 最新公告，確認受到全球玩家期待的 1.4.5 版本，在主機版部分已經提交給平台方進行審核。與此同時，針對韓國、日本與中國地區的全球合作夥伴，開發團隊也已經提交相關版本，以便進行各地區必要的調整。官方指出，這些是為了確保 1.4.5 版本能在 1 月順利上線的關鍵步驟。雖然目前還沒有確定 1 月的具體更新日期，但只要首輪審核結果出爐，官方就會第一時間告知玩家。

1.4.5 將在明年 1 月推出。（圖源：Terraria）

廣告 廣告

至於何無法趕在原定的 12 月推出，開發團隊也做出了解釋。由於要協調所有平台和全球合作夥伴趕在 12 月初發布幾乎是不可能的任務，假如強行趕工，推出時間則會撞上聖誕假期，屆時如果遊戲出現問題需要緊急修復，將面臨人手不足的窘境。加上官方一向反對過度加班的文化，不希望員工犧牲假期、放棄與親友團聚的時間來趕進度，所以才決定推遲到新年。

充滿聖誕元素的裝飾。（圖源：Terraria）

目前隨著審核提交完成，只要順利通過或只需少量修改進行二次提交，新的一年玩家就能正式迎接改版。官方在公告末尾也感謝玩家過去一年來的支持，並展示了測試員製作的節日主題建築。展望 2026 年，開發團隊承諾在 1.4.5 版本完成並推出後，將會進一步向大家揭曉遊戲未來的開發計畫。