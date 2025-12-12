終於公布好消息！戴佩妮出道25年爆喜訊 「時間點在明年3月」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

繼去年3月於台北小巨蛋開唱後，今（12）日戴佩妮宣布將首度南下高雄，將於明年3月21日在高雄巨蛋，舉辦「戴佩妮2026雙生火焰 高雄巨蛋演唱會」，這不僅是她出道25年來，第一次在高雄舉辦個人演唱會，也是再一次透過舞台，聯繫與歌迷情感的重要時刻，意義格外非凡。演唱會門票將於12月17日上午11點11分全面啟售，購票請洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。

戴佩妮將於高雄巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）

「雙生火焰」將登上高雄巨蛋舞台，戴佩妮表示，台北場結束後，聽見許多歌迷敲碗高雄場的心聲，現在終於能公布這個好消息，第一次到高雄舉辦個人演唱會，很期待，也很感謝大家對「雙生火焰」的喜愛和支持。

「雙生火焰」演唱會的舞台設計，不僅是戴佩妮音樂敘事的延伸，更奪得了國際大獎的關注，一舉拿下倫敦設計獎（2025 London Design Awards） 最高等級「鉑金獎」。而在有「設計界奧斯卡」之稱的美國繆斯設計獎（2025 MUSE Design Awards）中，同時在「概念設計-娛樂類別」及「活動-演唱會類別」中，均榮獲最高榮譽「鉑金獎」。

