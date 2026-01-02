終於公開！陳漢典與Lulu日本富士山婚紗照親密互動甜到炸 喜帖插畫超Q

記者林宜君／台北報導

藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）即將在本月25日於台北文華東方酒店舉行婚禮，近日喜帖與婚紗照率先曝光。喜帖採用鮮紅色調搭配可愛插畫，文字誠摯，傳達夫妻倆對親友的邀請之意，而婚紗照則選在日本富士山前拍攝，兩人時而鼻碰鼻、時而肩靠肩，甜蜜氛圍溢滿畫面。

陳漢典與Lulu已開始寄發婚禮喜帖，除了日期與地點外，也附上兩張浪漫婚紗照。（圖／翻攝自＠erin67623 Threads）

從Threads流出的照片可見，陳漢典與Lulu已開始寄發婚禮喜帖，除了日期與地點外，也附上兩張浪漫婚紗照。夫妻倆在富士山前的合影中，親密互動自然流露幸福感，粉絲看到畫面直呼「太甜了！」，陳漢典與Lulu曾同框出席公益活動，兩人也大方分享婚禮規劃。陳漢典表示婚禮風格以可愛為主，舞台設計會安排互動活動，讓賓客同樂；Lulu則被問及婚紗尺度，語帶玄機地透露婚紗拍攝「風情萬種」，陳漢典在旁直呼「很火辣」，引發大家期待。

夫妻倆在富士山前的合影中，親密互動自然流露幸福感，粉絲看到畫面直呼「太甜了！」。（圖／翻攝自＠erin67623 Threads）

此外，兩人也透露先前登記結婚的日期相當費心才排出，「不看農民曆只看行事曆！」對於尾牙邀約是否會因此推掉，夫妻倆幽默回應：「還是會有些開銷，尾牙盡量不要漏接！」並喊話各大公司，「我們cp值很高喔！」，展現幽默與親民的一面。陳漢典與Lulu的婚禮備受期待，甜蜜婚紗照與精心設計的喜帖提前為這對新人鋪陳幸福氛圍，也讓親友與粉絲迫不及待迎接這場浪漫盛事。

