終於分手了！李四川曝輝達北士科新進度：已和新壽完成解約、塗銷地上權

李四川今日表示，已和新壽就北士科T17、T18簽解約，並塗銷新壽地上權。資料照，李政龍攝



終於分手了！輝達先前選定北士科T17、T18作為海外總部預定地，不過卻因地上權問題導致進度卡關，台北市副市長李四川日前對此表示，已和新光人壽就合意解約取得共識，對方已正式將公文送出，待市府審核無誤後，最快下週就可解約。今日（11/24）李四川再於接受網路節目訪問時透露最新進度，經上週新壽開過董事會後，今日上午北市府已完成塗銷新壽地上權，T17、T18土地已正式還給北市府。

新壽和北市府合意解約從5月一路談到近日，過程屢遭質疑卡關，時間拉得相當長，甚至還一度傳出輝達可能轉往別處興建海外總部的傳聞，如今終於順利落幕。李四川表示，先前談合意解約，北市府除了和新壽董事長魏寶生談，也見過台新新光金控的吳家，不過還是依法論法，因此也可以理解台新新光的立場。如今順利解約，接下來就是北市府和輝達簽約的問題。

今日中午接受媒體人尚毅夫網路節目「新聞給問嗎」訪問，李四川也就T17、T18土地說明最新進度，指出上週新壽開過董事會後，今日上午北市府已經完成塗銷新壽地上權，土地已經還給市府。

台北市長蔣萬安近日受訪時也表示，希望最快明年農曆年前能順利和輝達完成設定地上權簽約，並於明年中順利動工。

