終於可以回家了！新北市府判定新店錦秀、碧瑤社區邊坡安全無虞 撤離戶7日起陸續返回家園

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

新北市去年10月大雨侵襲，造成新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆坍塌，新北市政府啟動預防性撤離，並全力搶修，逐漸發揮穩定邊坡功能，工務局經評估確認安全無虞，撤離民眾其中的7戶共18位民眾於7日起陸續返家，恢復正常生活。

去年底展開擋土牆上方斜坡整地修復與鄰房保護，並分階段打設地錨與基樁鑽掘、灌漿作業，施工團隊在技師全程監控下，以每兩天完成三支基樁為目標趲趕進度，整體邊坡逐步達到穩定的狀態。（圖／工務局提供）

去年10月25日凌晨，由於受到連日豪大雨影響，新店碧瑤社區邊坡發生滑動，與下方錦秀社區間的擋土牆於坍塌，市府事前即掌握監測數據，發現安全疑慮，立即預防性撤離54戶136人，無人傷亡。

當時新北市長侯友宜兩度到場視察全程掌握狀況，工務局也邀集土木及大地技師公會專業技師進場協助，針對邊坡進行緊急穩定作業與打除倒塌擋土牆。

馮兆麟指出，碧瑤、錦秀社區曾在111年即出現擋土牆與排水設施異常，市府當時已進行道路排水搶修，並協助社區設置裂縫監測儀器；然而去年大雨期間，裂縫寬度持續擴大，排水失效導致雨水滲入回填土區，最終引發坍塌。

馮兆麟進一步指出，搶災期間採取多項應變措施，包括引流雨水、覆蓋邊坡防止滲水、降土壓與清理坡面，同時安裝監測設備，嚴密掌握數值變化，並加速邊坡排水與清理作業，確認安全無虞隨後分批開放居民返家。

負責災後搶修工程養工處長鄭立輝說明，去年底展開擋土牆上方斜坡整地修復與鄰房保護，並分階段打設地錨與基樁鑽掘、灌漿作業，施工團隊在技師全程監控下，以每兩天完成三支基樁為目標趲趕進度，整體邊坡逐步達到穩定的狀態。

馮兆麟表示，經過工務局會同新北市土木技師公會至11巷90弄9、10號、11巷92弄10號及57巷4號勘查屋況，經評估確認安全無虞，其中7戶可先返家安居；目前撤離中尚有22戶49人，市府強調，會加速工程推進並加強監測機制，讓市民安心。

