終於可以曬衣服了！氣象署曝「放晴時間」：氣溫回升有望見到陽光

生活中心／綜合報導

中央氣象署發布最新天氣預報，17、18日北部與東半部終於能告別陰雨、見到久違的陽光。（圖／AI生成圖片）

中央氣象署發布最新天氣預報，未來一週台灣將迎來先濕後乾的天氣轉折。受到梅雨鋒面影響及強烈西南風灌入，14、15日將是降雨最劇烈的「重頭戲」，中南部需嚴防局部大雨或豪雨。所幸這波雨勢預計從16日起因西南風減弱而逐漸趨緩，各地氣溫明顯回升，17、18日北部與東半部終於能告別陰雨、見到久違的陽光；緊接而來的端午三連假目前預測天氣也相對穩定偏熱，型態轉為午後雷陣雨為主。

南台灣暴雨狂炸！甲仙南化雨量破百、山區嚴防坍方落石

事實上，大雨今日已率先襲擊中南部。氣象署於今日下午持續更新大雨特報，統計截至下午5時為止，全台累積雨量以高雄市甲仙區105毫米居冠，台南市南化區與嘉義縣大埔鄉也雙雙達到100毫米。氣象署特別提醒，嘉義以南地區及苗栗至雲林山區目前仍有局部大雨發生機率，民眾除了要防範雷擊與強陣風，低窪地區需慎防積水，近期若有山區活動行程，務必高度留意坍方、落石及溪水暴漲。

未來一週天氣兩階段轉變：12日北台濕涼、13日晚起雨勢再度點火

氣象署預報員黃恩鴻向《中央社》表示，明日持續受鋒面影響，西半部易有短暫陣雨或局部雷雨，北台灣受降雨影響天氣偏涼，白天高溫僅約攝氏24度，預估明晚起雨勢會先有一個短暫空檔。到了13日白天鋒面短暫北移，各地轉為多雲，但午後中部以北、宜花地區及各山區仍有局部大雨機會；需要特別注意的是，13日晚間起西南風再度增強，中南部的雨勢將會再度「點火」擴大。

14-15日強降雨重頭戲、16日起回溫迎陽光 14日台東防焚風

14、15日將是未來一週降雨最明顯的兩天，全台皆有短暫陣雨或雷雨，中南部需防局部豪大雨，北部及東半部則要留意劇烈的午後大雨；此外，14日當天因西南風偏強，東南部地區在未降雨前有可能出現焚風。16日起西南風減弱、水氣逐日減少，各地氣溫明顯回升，17、18日北部與東半部終於能見到陽光，高溫可達30至32度，正式宣告端午連假將步入穩定、偏熱的典型夏季氣候。



更多三立新聞網報導

71歲白冰冰砸百萬脫了！下龍灣驚喜曬「比基尼辣照」 網讚：有本錢水啦

30名辣妹車頂熱舞！東石遶境大典「鋼管吉普車」震撼排開 網驚：太壯觀

台指期狂瀉近2000點！美股科技股遭血洗 鄉民深夜崩潰：地心列車啟動

嘉義正妹議員顏翎熹曬比基尼辣照！內文竟藏「10萬元好康」 網全暴動

