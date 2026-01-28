終於批准陳菊辭呈 賴清德親揭「勉予同意」原因

批准陳菊辭呈，賴清德說話了。曾薏蘋攝

監察院長陳菊請辭獲准，賴清德總統今受訪表示，前不久，陳菊因為中風身體不方便，在第一時間就提出辭呈。當時他認為，如果好好復健的話，她是有機會重新回到崗位上，繼續為社會服務。但後來因為復健需要更長的時間，也基於想要讓陳菊專心進行復健的工作，所以最近她又提出辭呈，勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復。

賴清德也表示，他同時請監察院李鴻鈞副院長代理陳菊院長的職務。

賴清德今出席民進黨中央尾牙，離去時被問到陳菊狀況時表示，陳院長是美麗島的受刑人，一生為台灣的民主奮鬥，令人欽佩。後來她接續擔任國民大會代表、高雄市市長、總統府秘書長、監察院院長，為國家、為社會，也為人民做出了貢獻。

他說，前不久，因為中風身體不方便，在第一時間就提出辭呈。當時賴認為，如果好好復健的話，她是有機會重新回到崗位上，繼續為社會服務。

但後來因為復健需要更長的時間，也基於想要讓陳菊專心進行復健的工作，所以最近她又提出辭呈，賴勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復。

