終於拍板！雙城論壇12月28日舉辦 將簽新MOU

在延期近三個月後，大陸方面昨宣布，經上海與台北兩市相關方商定，雙城論壇將於本月二十八日在上海舉行，以「科技改變生活」為主題，期間，兩市將簽署有關交流合作備忘錄（ＭＯＵ），進一步深化上海與台北兩市各領域的交流與合作。

在九月底因ＭＯＵ內容等問題延期後，時隔二個多月，大陸昨透過官媒新華社宣布今年雙城論壇將於二十八日舉辦的訊息。報導稱，論壇以「科技改變生活」為主題，將透過交流研討，推動兩市在科技醫療、軌道交通、健康養老等方面的經驗分享與互動交流。

新華社報導，雙城論壇有利於增強兩岸同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展，兩市深入探討和交流城市發展經驗，鞏固和拓展各領域的合作，並取得了正面成果，迄今簽訂四十七項ＭＯＵ。

智慧醫療 分三方向對談

本屆論壇圍繞「ＡＩ與城市發展」，智慧醫療是主軸，雙方安排演講，同時簽署合作備忘錄。分論壇由衛生局、交通局及社會局針對「科技醫療」、「軌道交通」、「健康樂齡」三項議程，邀請兩市產官學界代表參與討論。

據指出，廿七日，台北市長蔣萬安率團赴上海，下午參訪上海中山醫院，雙方交流智慧醫療在台灣運用人工智慧（ＡＩ）、大數據、雲端運算、物聯網、精準醫療技術等新興科技，提升醫療照護，增加安全性、更有效率的新型態模式。

這次簽署水治理和職訓ＭＯＵ，雙方首日會實際交流河川治理，參訪地點為徐匯濱江，晚間由上海方辦晚宴歡迎蔣萬安等團隊。廿八日主論壇開幕，午餐由北市府回請上海市代表，下午與台商會面，晚間回程台北。

原本北市府擔心職訓ＭＯＵ內容遭賴政府大幅刪改，恐令上海感受不佳。蔣萬安承認確實花了一些時間在溝通跟協調做修正，中央批准後，接下來就希望一切順利。媒體問上海是否不開心？蔣萬安說，當然上海需要一些時間來回修訂，北市府就是全力促成，希望各方都可接受。

北市府訪團也將到上海動物園參觀小貓熊家園，去年十二月在台北舉辦的雙城論壇，雙方簽署「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」，台北動物園預計以一對黑腳企鵝交換上海動物園一對小貓熊，待雙方動物檢疫後，預計明年上半年來台。

備忘錄大改 獲上海理解

據知情人士說，之前上海台辦人員來看花燈、動物園都被陸委會封殺，這次職訓ＭＯＵ又被修改，但上海方最後還是願意「吞下」，努力促成了雙城論壇續辦。

