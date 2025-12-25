終於敢花錢了！生活成本預期首度跌破10% 中研院：民眾信心回來了

財經中心／師瑞德報導

好消息！困擾台灣民眾已久的通膨壓力，終於出現明顯緩解的曙光。中央研究院經濟研究所22日發布最新的「消費者預期與政策反應調查」，中研院經濟所副研究員楊淑珺帶來振奮人心的數據：民眾對未來一年「生活成本」的預期漲幅，首度跌破雙位數大關，降至8.9%。她樂觀表示，這顯示物價壓力正在實質減輕，民眾對於未來的經濟生活已逐漸恢復信心。

歷史性轉折！生活成本預期「重返個位數」

「這是我們做調查以來，第一次看到數字掉到兩位數以下！」楊淑珺在簡報時難掩正向態度，她指出，去年同期民眾預期生活成本會大漲11.3%，但今年最新的調查數據已經「明顯掉到8.9%」。

廣告 廣告

這是一個相當重要的轉折點。楊淑珺分析，這代表長期的通膨壓力已經獲得釋放，雖然食物與交通的預期漲幅仍在，但整體的恐慌感已經大幅消退。官方數據也佐證了這一點，CPI年增率從今年5月以來，已經連續7個月都乖乖待在2%的警戒線以下，顯示台灣物價環境正步入「平穩期」。

房市軟著陸成功？預期漲幅「非常、非常小」

除了物價回穩，民眾最關心的房市也傳出好消息：市場正在回歸理性。外界原本擔心政府政策鬆綁會讓房價失控，但楊淑珺用數據打破了這個迷思。她強調，雖然仍有半數民眾認為房價會漲，但大家預期的上漲幅度已經變得「非常、非常小」。

調查顯示，民眾預期未來的房價漲幅平均僅剩2.5%，對於「房租」上漲的預期更是從去年的4.4%大幅下降至2.6%。楊淑珺正面解讀，這代表政府的信用管制措施發揮了穩定人心的作用，房市沒有崩盤，但也告別了過去的不理性飆漲，正朝向溫和、健康的「軟著陸」方向發展，這對租屋族與購屋族來說絕對是一顆定心丸。

消費紅利來了！66%民眾看好美貨降價

調查中另一個令人期待的亮點，是台灣消費者對「台美關稅談判」展現出高度的消費熱情。楊淑珺指出，若談判順利讓美國進口商品降價，高達66%的消費者認為這對自己是「有利的」，更有64.8%的人準備好要出手「改買美國貨」。

這顯示出台灣消費者對於擁有更多元、更便宜的商品選擇感到興奮，預期未來能享受到貿易紅利。楊淑珺也提到，隨著民眾對關稅戰的恐懼降低，市場情緒正轉趨穩定。

服務升級！通膨溫度計明年「每季」報你知

為了讓國人能更即時掌握經濟脈動，中研院也宣布了一項便民措施。楊淑珺表示，這項極具參考價值的調查，明年起將從「半年報」升級為「季報」，頻率加倍！預計明年第一季後還會推出專屬網站，讓所有民眾都能隨時上網查詢最新的「通膨體感」數據，展現中研院與民意接軌、服務社會的積極態度。

中研院經濟所22日發布調查傳來好消息，副研究員楊淑珺表示，民眾對生活成本預期漲幅首度跌破雙位數至8.9%，顯示通膨壓力大幅緩解。房價與房租預期漲幅僅剩2.5%，房市成功軟著陸。加上台美關稅談判利多，民眾消費信心顯著回升。（圖／記者師瑞德攝影）

更多三立新聞網報導

AI是那道月光！中研院「8」字預言明年國運 GDP狂飆但這兩朵雲沒散

不只做代工！施振榮揭台灣無人機「必勝戰略」

藍白合變藍白抄？郭國文酸雷同轉大人ETF：樂見拿香跟拜但勿違預算法

算命發大財！台灣人一年砸2.9億算命 年輕人瘋「人類圖」產值飆4倍

