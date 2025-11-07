終於有豬肉了！黃昏市場攤商開賣擠滿人潮

豬肉禁運禁宰令解封，一早在各大肉品市場已經有運豬車前往賣，下午屠宰過後運到各市場販售。（圖／東森新聞）





豬肉禁運禁宰令解封，一早在各大肉品市場已經有運豬車前往賣，下午屠宰過後運到各市場販售，肉商、肉販搶肉大作戰。有攤商前一天就叫了比平常多一倍的量，幾乎每個攤位都排滿要買豬肉的民眾，有消費者擔心買不到豬肉，乾脆一次買2、3個禮拜的量，說要先庫存起來。

每一家豬肉攤前，幾乎都圍滿要買豬肉的客人，還有人打電話來先預訂，就怕被別人早一步搶光。豬肉攤販vs.消費者：「今天可能量不夠喔，我再幫你看一下。」

豬肉攤販：「麵店休息前就都沒肉了，殺再多也不夠。」

小吃店業者：「沒豬肉都不能煮啊，他都沒有東西啊，想多買，沒豬肉可以買。」

不只豬肉攤商期待已久，就連民眾都迫不及待，今（7）日剛好是24節氣的立冬，不少民眾都趁機想要買肉補一下，不過畢竟才剛恢復豬隻拍賣，各地肉販、肉商搶肉大作戰。有的攤販前一天電話就被打爆，叫了比平常多一倍的量，但還是供不應求。

豬肉攤販：「叫多較一倍的量，很多客人都來問說什麼時候開始。」

豬肉攤販：「殺豬至少要等兩個小時，豬拍賣出來，殺豬的也殺不出來，目前豬價一樣。」

隨著豬瘟疫情清零解封，包括台中、彰化、雲林的肉品市場上午都熱鬧開市，進豬拍賣。台中大安肉品市場為了避免豬價崩盤，把拍賣數量控制在2280頭，到中午左右共成交629頭豬，平均市價約在98元，跟禁宰令前87.4到94.8價格差不多。

隨著禁令解除，攤商有豬肉可賣，民眾也有肉可吃，市場也將逐漸恢復買氣和商機。

