終於獲民進黨提名 陳亭妃啟動「鐵馬謝票」從台南白河出發

為了感謝支持者支持讓她出線，陳亭妃即刻啟動「鐵馬謝票」，首站從白河出發。 圖：翻攝自陳亭妃臉書

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選落幕，民進黨立委陳亭妃日前擊敗總統賴清德的子弟兵林俊憲，昨（21）日也獲得民進黨中執會通過提名，正式成為民進黨台南市長候選人，並由身兼黨主席的總統賴清德幫忙披上競選背帶、授旗。

為展現「行動政府」理念，陳亭妃今（22）日展開「鐵馬妃妃 Part 2－亭妃感恩溫暖鐵馬行」，首站由白河起跑，深入基層謝票，強調將落實賴清德「團結勝選」的期許。

陳亭妃表示，獲得黨中央正式提名既是榮耀，也是責任，而他將秉持賴清德「團結不一定會贏，但不團結一定會輸」的叮嚀，將初選結束視為接受人民檢驗的起點，自上午 7:50 分親自騎著單車，從白河崁頂福安宮出發，沿途串聯地方信仰中心與生活圈，以「騎鐵馬」的方式，向長期支持她的鄉親表達最誠摯的感謝。

她提到，有別於初選期間發放「妃妃鐵馬勳章」，這次感恩行將發送「鐵馬妃妃桌曆」，陳亭妃說明，桌曆象徵著未來 365 天的陪伴與承諾，代表她將時刻把人民放在心上。

陳亭妃強調，她在政壇已經服務 27 年，即將邁入第 28 年，未來的核心任務就是「作伙顧好台南這個家」。她也承諾，將以團結為力量、行動為方法，發揮「女力」特質帶領台南市政團隊，用具體的成績單回報市民的信任。

