終於發現了？川普改口承認關稅「影響美國人生活」 但仍利大於弊

即時中心／林耿郁報導

美國總統川普昨（6）日首度承認，美國消費者因其政府施加的關稅，被迫付出更多商品成本，這與他過往「關稅是別國支付」的說法出現明顯不同。不過他依然堅稱，美國從對等關稅中收穫了「巨大利益」。

利大於弊？川普自上任以來，一直將關稅作為外交與經濟談判的槓桿工具，並反覆主張「外國會為關稅埋單」。

但多數經濟學家指出，關稅最終是由進口商品的消費者承擔；如今就連最高法院大法官，也不得不在法庭上提醒這名狂人總統這項事實。

11月5日，美國最高法院法官在一場關於關稅合法性的審理中，對川普的關稅權限提出疑慮，該案對川普的治理方式具有重大影響。

川普警告，若法院裁決剝奪總統自行設定關稅的權力，將對美國造成「災難性」後果，他並表示屆時政府將不得不研擬「B計畫（Plan B）」。

綜合外電報導，在白宮橢圓形辦公室的一場媒體問答中，有記者提及最高法院首席大法官約翰・羅伯茲（John Roberts）指出，關稅實際上是由美國人繳納的稅款；當被問及是否同意大法官觀點時，川普回答：「不，我不同意」。他認為美國人可能會支付「一點點」費用，但從整體來看，美國因此獲得「巨大的」利益。

川普過去數月來多次強調「是別人在繳關稅」，目前美國已對中國、加拿大、歐盟及其他國家產品加徵關稅，並放話若關稅權限被剝除，將使自己失去一項用以「結束國際衝突、帶回經濟公平」的重要手段，且美國目前也同樣面臨他國反制性關稅。

「這樣會對美國造成毀滅性後果，但我們可能得想出第二套策略；到時候再看情況！」川普強調。

