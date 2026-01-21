終於等到《魔法公主》IMAX！首周特典公開再掀收藏熱潮

《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》。（圖／甲上娛樂提供）

記者許瑞麟報導／《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》將在台上映，粉絲狂敲碗的首周購票特典震撼曝光，片商正式公布將推出「巨木森林IMAX限定版A3海報」，勢必將掀起收藏熱潮。

首周特典海報以置身「巨木森林」的魔法公主小桑與山犬神為主視覺，採用0.35mm厚鑽卡紙印製，並裱上亮銀龍光澤效果，結合UV白墨與排斥油處理，讓自天而降宛如神域降臨的森林光束，在不同角度下閃耀層次流轉。主要角色與片名則運用線條打凹工法，使魔法公主小桑與山犬神莫娜的身影更顯立體，彷彿自銀幕中走到眼前，細節質感滿載。

《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》小桑由山犬神族扶養成人，為了守護森林與人類對抗。（圖／甲上娛樂提供）

《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》是吉卜力經典鉅作首度以IMAX、4K規格呈現，並非只是單純讓畫面「變得更清楚」，而是讓觀眾得以更貼近宮﨑駿當年創作時的筆觸與情緒。當影像完整放大至IMAX規格，色彩層次與光影細節完整展開，音效也全面重製，讓觀眾彷彿真正走進那片充滿神靈、詛咒與抉擇的森林世界，不再只是觀看故事，而是被完整包覆其中。

《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》將於1月23日在台上映，4K數位紀念版及Dolby Cinema、Dolby Vision + Atmos版本也將於1月29日接續登場。凡於1月23日至1月28日購買電影票乙張，即可兌換限量 「巨木森林 IMAX 限定版 A3 海報」 乙張，每人限兌換四張海報，數量有限，送完為止。

《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》首周特典為「巨木森林IMAX限定版A3海報」。（圖／甲上娛樂提供）

