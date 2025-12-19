終於等到了！中華郵政即起支援Apple Pay VISA卡輕鬆一鍵就付

中華郵政宣布即日起正式支援Apple Pay，持有郵政VISA金融卡的用戶可在常用的Apple裝置上透過Apple Pay進行支付。無論是店內消費、線上購物或是在app內付款都能使用，為用戶提供更便利的支付選擇。

中華郵政宣布即日起正式支援Apple Pay。（示意圖／中天新聞）

Apple Pay已內建於iPhone、Apple Watch、Mac、iPad與Apple Vision Pro等裝置中，用戶只需完成簡單的設定步驟，就能在各個Apple裝置上使用郵政VISA金融卡，無論是線上、app內或是店內購物都能輕鬆支付。

廣告 廣告

設定方式為在iPhone或Apple Watch打開Apple「錢包」，或是在iPad、Mac或Apple Vision Pro的「系統設定」中選取「錢包與Apple Pay」，即可加入卡片。

在隱私權與安全性方面，Apple Pay採用Apple裝置內建的保護機制，每次付款都需要透過Face ID、Touch ID、Optic ID或密碼進行驗證，確保只有持卡人本人才能授權使用郵政VISA金融卡付款。郵政VISA金融卡號絕不會儲存在裝置或Apple伺服器上,也不會洩露給商家。

若iPhone遺失，用戶可立即在Mac、iPad或iCloud.com線上的「尋找」app中，將iPhone標示為遺失，就能暫時停用Apple Pay中的卡片，保護個人資訊。在店內付款時，只要按兩下側邊按鈕，透過Face ID、Touch ID或密碼進行驗證，並將裝置靠近讀卡機即可完成付款。

透過Apple Pay使用郵政VISA金融卡，用戶也能享有原本的優惠和獎勵，就像使用實體卡片一樣，讓日常消費更加順手便利。

延伸閱讀

軍公教也無共識！停砍公教年金近5成民眾不贊成

李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃

史上最長寒假來了！ 8所大學明起放65天