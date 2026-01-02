終於等到這一年！馬英九發布SSR級春聯：不如意通通怪我

前總統馬英九今（2）日在社群平台宣布推出2026馬年限定春聯，幽默宣稱這是「SSR級全方位物理性防禦結界」。他表示，終於等到十二年一輪、與自己姓氏相同的年份，這款「雙馬合璧」春聯不僅能增加喜氣，還自嘲具有「背鍋」功能，只要民眾有不如意的事「通通怪我」，引發網友熱烈討論。

馬英九前總統推出馬年限定春聯。（圖／馬英九臉書）

馬英九前總統發文表示，民眾過年返鄉最怕長輩碎念，被問及薪水、對象或買房等話題。他打趣地介紹這款春聯具有「話題記憶消除術」的被動技能，親戚踏入半徑五公尺內，腦中敏感話題記憶會突然消除，轉而討論「今年這個春聯是什麼意思」，強制轉移焦點，解決過年的人際壓力。

馬英九自嘲是「全民救援王」。（圖／馬英九臉書）

此外，文中還提到春聯具有「偏財運微量爆擊」效果，宣稱財神路過會佇足，打牌對手也會感受到前總統凝視的壓力。馬英九更自嘲是多年認證的「國民救援王」，春聯附帶安心保證，無論是便當少了雞腿、Wi-Fi訊號差或單身萬年，只要不隨意挑釁，所有不如意都能歸咎於他，讓民眾感到安全感。

貼文曝光後引發熱烈迴響，網友紛紛留言大讚「小編好有梗」、「這段寫的很有創意」，並稱其為「會選書會賣書的業界楷模」。另有網友對比其他政治人物，直言馬總統的親筆春聯比「萊爾校長」的春聯吉祥多了；也有人急著詢問「要到哪裡拿這個神器」，甚至許願「新竹人也要」，希望能獲得這份馬年祝福。

