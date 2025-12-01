終於等到！美女主播張佳如回歸了 22字洩心聲

《EBC東森新聞》主播張佳如回歸主播台。（圖／翻攝自張佳如臉書）





東森新聞主播張佳如1月時晉升新手媽媽，時常在社群分享家庭生活，如今宣布回歸主播一職，更曝光班表，吸引許多粉絲喊「等好久了」！

張佳如於2021年4月公開結婚，今年1月1日透過IG分享懷孕喜訊，與丈夫頭戴「Dad」與「Mom」棒球帽，一同秀出寶寶超音波照，畫面相當幸福。張佳如昨（30日）在臉書表示，「久違的班表來囉！！我回來上班了」，並附上班表。

消息曝光後，許多粉絲與網友紛紛表示，「慶祝佳如上班，我明天休假一天，全程守住頻道歡迎妳回來」、「哇～等好久了！終於」、「要調個鬧鐘早起開電視了」、「等好久了⋯開心。明天不會blue Monday了」、「耶，好開心，明天一大早可以看到妳」、「快看！是女神！！」

而在今天早上，主播張佳如也和《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗驚喜同框，張佳如忍不住說「好久不見」，王淑麗也笑說「佳如回歸了，我們再度同框。」氣氛愉快又溫馨。

兩位美女主播驚喜同框。（圖／東森新聞）

兩位美女主播驚喜同框。（圖／東森新聞）



