終於等到！2026迪士尼郵輪新加坡首航：串聯夢幻之旅10間新加坡精選住宿推薦 | ELLE

從2025延期了一段時間，2026迪士尼郵輪首航終於進入倒數！迪士尼探險號（Disney Adventure）首次於亞洲啟航選擇新加坡作為母港，編輯特別整理了可以串聯起美好旅程的新加坡質感住宿推薦，讓迪士尼夢幻之旅能有一個完美的開頭與結尾，也能順便花點時間探索新加坡這座花園城市。

如果你正在找尋適合親子同遊的新加坡景點，以下整理的親子景點推薦，能幫助你更輕鬆規劃行程，也從不同角度認識這座城市：



新加坡環球影城

濱海灣花園

新加坡動物園

新加坡海洋生態館

新加坡科學館

聖淘沙水上探險樂園

哈利波特：魔法幻境 互動式體驗藝術展

冰淇淋博物館

住宿推薦：濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands）

建築本身就是新加坡最具代表性地標之一，濱海灣金沙酒店以三座塔樓頂部船型的空中花園和無邊際泳池聞名全球。酒店就是一個奢華的綜合娛樂中心，飯店直通大型購物中心、藝術科學博物館、世界級餐廳及賭場。對於即將搭乘迪士尼郵輪的家庭來說，金沙酒店提供了一站式的娛樂和觀光體驗，且距離濱海灣郵輪中心僅約10-15分鐘車程。

住宿推薦：新加坡嘉佩樂酒店（Capella Singapore Hotel）

遠離人潮、被熱帶雨林所環繞，新加坡嘉佩樂酒店位於聖淘沙島上，提供能夠徹底放鬆的度假氛圍，且距離郵輪中心和環球影城非常近，很適合在登船前後給予全家一個豪華且充滿樂趣的親子假期。酒店將殖民地風格的歷史建築與現代感十足的設計完美結合，提供寬敞的客房、套房及海景別墅。

住宿推薦：新加坡悦樂樟宜酒店（Parkroyal Collection Changi, Singapore）

不僅擁有靠近樟宜機場的便捷地理位置，新加坡悦樂樟宜酒店以「花園飯店」為設計理念，外觀和內部空間大量種植綠色植物，擁有空中花園、水療泳池和充滿自然元素的公共區域。酒店便捷連接機場與市區的交通，對於需要趕早班機或深夜抵達的郵輪旅客來說，這樣方便的位置能有效減少交通壓力。

住宿推薦：新加坡洲際酒店（InterContinental Singapore）

設計上完美融合了傳統文化與國際奢華標準，新加坡洲際酒店位於武吉士（Bugis）地區，周邊充滿古色古香的文化街區、精品店和在地美食，讓家庭能深度體驗新加坡的在地生活。更棒的是酒店直通地鐵站、步行只需約5分鐘，方便旅客前往郵輪中心及聖淘沙。

住宿推薦：聖淘沙名勝世界逸濠酒店（Resorts World Sentosa Equarius Hotel）

步行即可到達！距離環球影城、S.E.A.海洋館和水上探險樂園最近的五星級酒店之一，對於帶著孩子的迪士尼郵輪家庭來說，這裡提供了絕佳的的娛樂性和便利性，能夠實現「主題樂園＋郵輪」的夢幻串聯行程。酒店客房寬敞舒適，許多房型享有熱帶雨林景觀，甚至有面向水族館的套房。

住宿推薦：萊佛士酒店（Raffles Hotel Singapore）

擁有超過百年的歷史，作為新加坡的傳奇地標與永恆奢華的象徵，這座殖民地風格的酒店經過修復後，依然保持著優雅與傳奇色彩。萊佛士酒店的殖民地風格建築和備受讚譽的管家服務是頂級住宿體驗的代名詞。酒店位於市中心因此交通十分便利，更為迪士尼遊輪之旅增添一份永恆的古典浪漫與尊榮感。

住宿推薦：METT新加坡慕庭福邸花園酒店（METT Singapore）

在今年10月盛大開幕的METT新加坡慕庭福邸花園酒店，是METT旗下在亞洲的最新力作。飯店坐落在鬧中取靜的公園內，前往烏節路和克拉碼頭步行即可抵達。將現代設計與當地元素巧妙融合，主打充滿活力、注重藝術與美食的地中海風格氛圍，適合想要體驗入住設計感嶄新飯店的旅客。

住宿推薦：新加坡仕丹德飯店（The Standard, Singapore）

一樣是2025全新開幕的新飯店，以大膽、玩味和充滿趣味的設計風格而受到矚目潮流品牌The Standard，進駐新加坡打造了新加坡仕丹德飯店。飯店位於烏節路附近，將摩登的設計美學與城市的活力完美結合。飯店的公共空間、餐廳和酒吧充滿了社交能量和藝術氣息，吸引著全球的潮流人士到訪。

住宿推薦：桂玥豪華精選酒店（The Laurus, a Luxury Collection Resort, Singapore）

致力於捕捉當地獨特的文化與精髓，萬豪旗下頂級的「豪華精選」品牌，為新加坡帶來專屬訂製的奢華度假體驗。坐落在聖淘沙熱帶雨林度假秘境中，酒店提供具高度私密性的寬敞客房和別墅，以及頂級Spa和餐飲。適合追求尊榮客製化服務、安靜奢華氛圍的旅客，為迪士尼郵輪之旅打造一個優雅的序曲或結尾。

住宿推薦：萬態雨林悅榕莊（Mandai Rainforest Resort By Banyan Tree）

來去動物園住一晚，讓孩子們度過快樂時光！位於萬禮生態區的萬態雨林悅榕莊是與自然深度融合的度假村，建築設計結合自然生態與永續概念。度假村更與新加坡動物園、夜間野生動物園、新加坡飛禽公園、亞洲雨林探險園等家庭熱門景點比鄰而居，可以玩到接近休園時間再回房，還有專屬接駁車方便直奔園區。

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載