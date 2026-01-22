終於等到！2PM張祐榮台北個唱來了 賣票資訊曝光

張祐榮的第一場台北演唱會將在3月8日登場。藝尚提供

韓團2PM成員張祐榮將於3月8日首度以個人身分站上台北舞台，在Legacy TERA開唱，也是他第一場台北個人演唱會。

張祐榮繼 2024 年與JUN. K、Nichkhun一同來台開唱後，今年終於迎來專屬於自己的台北個人演唱會，首次個人專場消息公開後，讓HOTTEST （粉絲名）相當期待。這次用個人身分來台，張祐榮表示，其實無論當時或現在，始終懷抱著想用好的演出，和粉絲一起創造快樂回憶的心情。只要想起站上台北舞台的時光，依然會感到緊張又心動，內心充滿期待。也期盼每一個舞台片段，都能成為大家心中難以忘懷的回憶。

舞台上以強烈存在感著稱的張祐榮，私下在準備演出時其實也會感到緊張與不安。他透露，往往從各種思考與煩惱開始，再透過反覆準備與練習，讓心情逐漸穩定下來；若緊張感一波波湧上來，也會刻意安排屬於自己的休息時間，調整狀態再回到排練。回憶過去來台經驗，他坦言，最深刻的畫面始終是舞台上看到的粉絲模樣，大家全心投入、盡情享受演出的樣子，至今仍清楚留在腦海中。

去年底在日本推出日文精選輯《3650.zip》，作品名稱象徵 365 天乘以 10 年，將十年間的每一天濃縮其中。專輯推出後，不僅拿下 iTunes K-POP 專輯排行榜第 1 名，隨即在日本多個音樂串流平台創下多項成績。對張祐榮而言，現在對「屬於自己的表演」只有一個答案，那就是全心投入。談到台北，他也表示，無論何時何地，台北粉絲始終給予支持，每次感受到這份心意，心中都累積著歉疚與感激，希望這次相聚能成為送給彼此的一點安慰，也期待未來能更頻繁地在台北與大家見面。

張祐榮期待與歌迷創造快樂回憶。藝尚提供

「2026 Jang Wooyoung Concert <half half> in Taipei」門票票價為新台幣5280元、4280元、3280元 及身障席 2140元（全區對號入座），1月24日下午1點ibon售票系統、7-11 ibon機台開賣。



