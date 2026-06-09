終於能安葬了？伊朗媒體：本月25或26日舉辦哈米尼葬禮

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支持德黑蘭政權的伊朗人3月6日在街頭示威，悼念被炸死的最高領袖哈米尼。路透社



伊朗前最高領導人哈米尼在2月28日美國與以色列聯手開火的戰爭首日被擊斃，至今未舉辦葬禮。有消息顯示，主辦方可能在本月25日或26日舉辦葬禮。

英國廣播公司（BBC）報導，伊朗媒體引述主辦方的消息，透露更多關於葬禮的細節。

86歲的哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei ）在戰爭首日與伊朗高層官員在首都德黑蘭開會時，行蹤遭美以掌握，當場被炸死。他的兒子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei ）在攻擊中受傷但保住一命，3月8日被選為新任最高領導人。

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主辦單位表示，送葬將在伊斯蘭曆第一個月的第10天之後舉行，因此預計是25日或26日。

伊朗媒體先前報導，哈米尼的葬禮將在德黑蘭、聖城庫姆（Qom）以及東北部聖城麥什赫德（Mashhad）舉辦。麥什赫德是哈米尼的家鄉，他也將在此地下葬。

根據伊斯蘭教教規，穆斯林死後24小時至3天內必須下葬。但因戰爭爆發，伊朗政府基於安全考量，遲未替哈米尼舉辦葬禮。

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