終於要回家！謝侑芯「遺體存放25天」今火化 骨灰將運回台灣

台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞吉隆坡某酒店猝逝，遺體存放在當地醫院長達25天後，16日上午獲得警方批准領出，並於當日完成火化程序，骨灰將盡快運返台灣。

謝侑芯遺體16日火化。（圖／翻攝謝侑芯IG）

根據馬來西亞媒體《星洲網》、《中國報》報導，謝侑芯的遺體於16日上午8時30分從吉隆坡中央醫院太平間領出，由於謝侑芯家屬無法親自前往馬來西亞處理後事，因此委託律師陳俊達與數名殯葬業人士代為辦理相關手續。

大馬歌手黃明志（右）捲入謝侑芯猝死案。（圖／翻攝黃明志、謝侑芯 臉書）

遺體領出後，隨即被送往莎阿南淨樂園火化館執行火化，現場工作人員按照殯葬業者的儀式，在靈柩前進行拜祭和上香儀式，隨後由道士進行約5分鐘的超度儀式，相關程序完成後，謝侑芯的骨灰會盡快運送回台灣老家，讓她落葉歸根。

廣告 廣告

黃明志在因涉及謝侑芯命案而遭警方延扣9天。（圖／翻攝黃明志臉書）

而馬來西亞歌手黃明志在因涉及謝侑芯命案而遭警方延扣9天後，於13日獲得口頭保釋，重新獲得自由。黃明志14日在臉書發文，表示自己心情悲痛，並感到無助與震驚。

黃明志表示，在被拘留的期間，面對了6組警察的調查，每天調查時間超過8小時，最長的一次甚至達到15小時，參與調查的包括刑事調查部、重案組、D.W.毒品調查部、皇家販毒調查部，還有由全國總警長特遣的 特別行動小組，「他們用了不同的方式反覆地幫我錄口供，也用各種科技手段做了詳盡的調查和資料整理，抽絲剝繭，非常專業。」

《中天關心您|少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

中職/古久保被卸任是球團選擇 林立：迎接明年比賽

中職/林安可旅外東家將定案？ 統一獅最快今宣布

劉俊緯被球砸臉噴血緊急送醫！中職：持續追蹤狀況