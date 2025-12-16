終於要見面！hololive佩克拉和薇薇將「線下3D直播」，還有PekoViVi翻唱曲

hololive DEV_IS 的 FLOW GLOW 團體成員「ViVi」綺綺羅羅薇薇（綺々羅々ヴィヴィ），過去 1 年和 JP 組三期生 VTuber 兔田佩克拉頻繁互動合作，兩人的關係迅速升溫，但就是還沒有線下見面。而在昨日晚間，佩克拉和薇薇直播帶來大消息，宣布將在 12 月 17 日推出首次音樂合作翻唱曲，以及線下見面的 3D 直播。

終於要見面啦！（圖源：YouTube@usadapekora／hololive官方）

直播中薇薇身為關西人的直爽吐槽與佩克拉的互動非常有效果。佩克拉坦言，最初對薇薇的印象是辣妹，但認識後覺得是「感覺很純真但有點笨笨的」，認為她是那種不會耍心機的類型，所以相處起來特別自在，但很擔心會被人騙；薇薇則透露出道前，因為聽過「收播秒下班」等傳聞，以為佩克拉是很難搞，沒想到在《Minecraft》連動時對方非常親切，私下更是給出許多直播方面的建議。

直播中兩人也聊到了許多爆笑話題，像是薇薇被觀眾爆料有「被搔腳底板會覺得很爽」（小時候會讓弟弟搔癢）的特殊癖好，當場被佩克拉吐槽是「抖M變態」。在直播尾聲，兩人正式宣布了讓粉絲驚喜的消息，確認 12 月 17 日將有兩項合作企劃。首先是兩人首次合唱的翻唱曲將會首播；緊接著同一天晚上，兩人將進行「3D 雙人聯動直播」，她們首次在線下「真正見面」。但佩克拉還不忘開玩笑：「可能你到工作室的時候，發現佩克拉不在」

針對即將到來的線下見面，佩克拉不改「社恐」本色，提前打預防針表示自己在網路上雖然很好聊，但線下面對面時可能不是這樣，而是會禮貌的表示：「請...多多指教」。有趣的是，佩克拉和薇薇討論後決定，在直播開始前不會和薇薇見面，包含準備期間也會分開，因為要讓觀眾看到兩人真的第一次見面的真實反應。

佩克拉還爆料 12 月 15 日因為工商在工作室遇到另一位成員寶鐘瑪琳，對方十分在意和微微的公告到底是什麼，質問：「你們該不會要在聖誕節見面吧？」船長表示自己會忌妒到抓狂。幸好這次活動是在 17 號，避開了讓船長敏感的節日，佩克拉也順便拒絕了薇薇聖誕節見面的邀約。這場「PekoViVi」的線下首次見面究竟會擦出什麼火花，已經成為粉絲們討論的焦點。