終於認了網子有問題 仍幫辯解! 宏福苑大火釀151死 港府 : 已抓捕 12 人

香港宏福苑大火釀151人死亡，港府承認保護網品質有問題。圖為整個被燒焦的宏福苑連棟大樓群。 圖 : 翻攝自環球網

[Newtalk新聞] 香港廉政公署廉政專員昨 ( 1 ) 日披露稱，今年7月，宏福苑因颱風吹襲破壞保護網，有涉案人士購買了2,300卷未達阻燃標準的保護網更換。今年 10 月底，涉案人士又購買了115卷達阻燃標準的保護網裝在大廈樁基，以混過檢測。

香港政府之前一直把大火原因歸咎於竹子搭的棚架，不承認是保護網友問題，還居留涉嫌「造謠」者。網傳，保護網的山東製造商，是中國國家主席習近平的後輩親戚。

根據香港政府公布的最新資訊，宏福苑大火造成 151 人死亡，仍有 30 多人被列為失蹤。

廣告 廣告

巨集福苑的住戶王老太太向《南方都市報》記者表示，承建商曾在颱風將裝修棚網吹落後更換防護網，受損棚網「面積很大」，後續進行了修補。南都記者查詢發現，這一說法在工程承建商 9 月發佈的棚架防護網修葺公告中得到證實。

香港新界大埔區宏福苑發生嚴重火災，至今共累計151人死亡。 圖：翻攝自X

香港特區政府政務司司長陳國基同保安局局長鄧炳強、廉政專員胡英明和警務處刑事及保安處處長陳東，昨天就大埔宏福苑五級火警後續工作會見傳媒。

陳國基表示，特區政府持續開展調查，發現起火的其中 4 棟大廈多處區域未能達到阻燃標準。

陳國基稱，涉案人士的手法非常狡猾，他們將標準和不合標準的圍網一起用，將不合標準的（圍網）放在只有消防員才能去到的地方，他們用這個方法來逃避政府的檢測，可以說這是處心積慮去犯案，這個事情是非常可恥的。他借此機會強烈譴責這些涉案人士，只是為了蠅頭小利，害死了這麼多條人命，一定會依法追究到底，還死者、傷者一個公道。

香港新界大埔屋苑「宏福苑」11月26日下午發生重大火警事故。 圖：翻攝香港中通社

鄧炳強披露稱，檢測樣本來自 8 幢大廈的不同區域，包括平常很難到達、連消防員都要爬出去的地方，共發現 7 個樣本不符合阻燃標準，且獲取難度越高，合格率越低，懷疑有人將不合標準的保護網混入使用。

胡英明指出，今年 7 月，宏福苑因颱風吹襲破壞保護網，有涉案人士購買了 2,300 卷未達阻燃標準的保護網以做更換，足夠包裹 8 棟大廈。今年 10 月末，由於香港中環發生涉及棚網的火災，涉案人士擔心被抽查檢驗，遂購買 115 卷達阻燃標準的保護網裝在事發大廈樁基，成功通過往後測試。

香港廉政公署表示，專案小組正就巨集福苑維修工程可能涉及的貪污展開全面調查，目前已拘捕 12 人。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

慘遭烏軍「一發入魂」! 俄A-60「空中鐳射砲」與A-100LL預警機被「雙殺」

紐西蘭最大艦艇通過台海! 解放軍艦「正義七打一」 集體包圍「模擬攻擊」