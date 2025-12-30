終於認愛！林俊傑公開小20歲網紅女友 「一家四口」首曝光甜照

（記者張芸瑄／綜合報導）44歲金曲歌王林俊傑（JJ Lin）29日無預警在社群上公開與廣東網紅「七七」（Annalisa）的一家四口合照，正式認愛！畫面中兩人甜蜜陪林媽媽慶生，七七更親暱摟著林母肩膀，親密互動一覽無遺，也讓外界驚呼「JJ真的戀愛了！」消息曝光後瞬間登上熱搜，網友與粉絲紛紛湧入留言區獻上祝福。

事實上，林俊傑今年2月就被爆出與小他20歲的七七交往，當時多次被拍到一同現身機場、街頭與餐廳約會，甚至在洛杉磯被目擊穿著情侶裝甜蜜同行。面對外界關注，林俊傑當時僅透過經紀公司低調回應「重心放在音樂上」，並未多做解釋。

而今他親自以行動證實戀情，曬出與家人共度溫馨時光的照片，象徵正式「認愛見家長」。網友也注意到，畫面氛圍自然親密，七七在林家人面前神情自在，足見雙方關係早已穩定發展。

圖／44歲金曲歌王林俊傑（JJ Lin）29日無預警在社群上公開與廣東網紅「七七」（Annalisa）的一家四口合照，正式認愛。（翻攝 七七小紅書）

林俊傑出道22年來，感情世界始終保持低調，唯一一次公開戀情已是多年前與女模陳立冷（莉莉安）的短暫交往，如今罕見高調放閃，也被粉絲視為「JJ人生新篇章」。不少人留言祝福：「終於願意幸福一次了」、「女方氣質超好，好登對！」、「JJ認真了！」更有粉絲笑稱「這組合根本是現實版偶像劇！」

