終於說了！黃國昌稱普丁當然是獨裁者：把鄭麗文的話看得太有影響力

國民黨主席鄭麗文先前脫口「普丁不是獨裁者」引起爭議，民眾黨主席黃國昌則稱「每個人對自己評價負責」。黃國昌3日晚間前往東吳大學演講回答學生提問時則說，學生把國民黨主席的話看得太有影響力了，普丁當然是獨裁者，「有什麼好懷疑的？」此話一出，現場掌聲雷動。

黃國昌回答學生提問時表示，學生把國民黨主席的話看得太有影響力了，「你問普丁是不是獨裁者，普丁當然是獨裁者啊！這有什麼好懷疑的？」此話一出引起熱烈掌聲。

黃國昌續表示，他不會因為某一位鄭姓主席（指鄭麗文）說「普丁不是獨裁者」就影響自己對普丁的觀感？相信世上也不會有人因為鄭麗文的這句話而影響對普丁的觀感，況且希特勒是民主選舉起家的，希特勒也是獨裁者。

黃國昌另表示，他年輕時，民進黨跟勞工站在一起、國民黨跟資本家站在一起，「更荒謬的狀況是，我竟然跟國民黨合作還給勞工五天假」。他說，要問自己一個問題：「這個政黨願意跟我合作還給勞工五天假，我該不該跟他合作？因為他是我年輕的時候曾經對抗過、抗爭過的中國國民黨，我該不該為這個事情跟他合作？」

黃國昌自問，吹哨者保護法、不法關稅罪、棄保潛逃罪等該不該跟國民黨合作？如果民進黨想起過去承諾過的價值，「我們就一起來做吧」。而立法院每一次投票全程直播，誰贊成、誰反對看得清清楚楚，「我不會幫國民黨說話，他們犯過的錯、做過的事情，他們自己要面對」。

黃國昌說，在每一個公共政策議題上就事論事是很重要的，他不是先選邊再決定要做什麼事情，要先決定信念與要實現的價值是什麼。而國民黨親中，是國民黨要去面對的事情，自己也不會幫他們講話。

